El apoyo a Ucrania y el malestar por pacto de Trump sobre diésel ruso, en la cumbre de UE

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión dedicarán la primera jornada de la cumbre principalmente a competitividad y la negociación del próximo presupuesto comunitario para 2028-2034, antes de reunirse con Zelenski el viernes y abordar cómo seguir satisfaciendo las necesidades de Ucrania a las puertas del invierno y tras la petición de elecciones en ese país por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En las conclusiones de la cumbre, según un borrador de las mismas, los líderes europeos "lamentarán" la decisión de EE.UU. de levantar temporalmente las sanciones sobre el diésel ruso, ante la escasez y el incremento de precios mundiales, entre otras cosas por el conflicto que mantiene Washington con Irán en una vía de suministro decisiva: el estrecho de Ormuz.

Desde Bruselas se ha insistido en que no es momento de rebajar la presión sobre Moscú -como ha demostrado la aprobación esta semana del mayor listado de sanciones selectivas hasta la fecha, con 1.600 personas y entidades relacionadas con la industria militar rusa-, para obligarle a sentarse a la mesa de negociación con Kiev por una paz "justa y duradera".

Los líderes señalarán, en ese sentido, que hasta que no se consiga eso "no debería producirse una normalización de la participación de Rusia y Bielorrusia en eventos deportivos y culturales internacionales, en particular mediante la exhibición de símbolos nacionales".

Igualmente, solicitarán con rapidez medidas para evitar la entrada en la UE de excombatientes rusos y más acciones contra la ‘flota fantasma’, que ayuda al Kremlin a eludir las sanciones contra el petróleo ruso.

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En esa situación, los líderes comunitarios pedirán más esfuerzos para reforzar con urgencia la defensa aérea y antimisiles de Ucrania, así como la resiliencia de sus infraestructuras críticas y su sistema energético.

"Creo que es obvio que las carencias siguen existiendo, y espero que los países europeos muestren, sin duda, la voluntad de hacer todo lo posible para subsanarlas", comentó un alto funcionario comunitario.

Otro foco de preocupación para los líderes es los "inaceptables" recientes ataques contra buques en las zonas económicas exclusivas de Bulgaria y Rumanía en el mar Negro.

Cómo cubrir las necesidades de financiación de Ucrania será otro de los puntos en la agenda, y celebrarán los desembolsos en curso con cargo al Préstamo de Apoyo a Ucrania, por valor de 90 000 millones de euros, correspondientes a los años 2026 y 2027.

No obstante, ante la falta de desembolsos comprometidos por otros socios, el Consejo Europeo instará "a los socios internacionales a que intensifiquen rápidamente su apoyo para ayudar a satisfacer las necesidades financieras y militares urgentes de Ucrania".

Pese a que diferentes Estados miembros quieren volver a debatir la posibilidad de utilizar los activos rusos inmovilizados por las sanciones en favor de Kiev, fuentes diplomáticas reconocieron que las posiciones no se han movido y que se mantiene el mismo bloqueo a causa de los problemas legales de ciertos países, en primer lugar de Bélgica, que teme represalias al albergar la empresa en la que está depositado el grueso de esos fondos, Euroclear.

Igualmente, en la cumbre se hablará del incremento de ataques híbridos en la UE en el apartado dedicado el viernes a defensa y seguridad.

También el viernes los líderes hablarán de la situación en Oriente Medio y, en particular, condenarán "cualquier acto que amenace la navegación o impida a los buques mercantes entrar y salir del estrecho de Ormuz", según el borrador de conclusiones de la cumbre.

Además, dejarán claro que cualquier acuerdo al respecto tiene que ajustarse al Derecho internacional y "no debe limitar la libertad de navegación ni alterar su gestión de ninguna manera".

Pedirán a los rebeldes hutíes de Yemen que cesen "de inmediato" toda acción militar y todos los ataques contra la navegación civil, que amenazan la seguridad marítima en el mar Rojo y el estrecho de Bab el Mandeb.

En ese contexto, pedirán que se refuercen, conforme con sus mandatos, las operaciones navales comunitarias ‘Aspides’ y ‘Atalanta’.

Por lo que respecta a Palestina, lamentarán el aplazamiento de las elecciones legislativas y presidenciales e instará a que se celebren lo antes posible.

El jueves, durante la cena de trabajo, los líderes abordarán asimismo las negociaciones de acceso a la UE de los países candidatos.