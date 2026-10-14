El artista urbano Dei V presenta 'Flavorz Pack', álbum con "distintos sabores musicales"

"Yo siempre he querido hacer cosas diferentes y no quedarme en lo mismo. A mí me gusta innovar, experimentar y sorprender a la gente con mi música", explicó a EFE en declaraciones escritas Dei V, quien colaboró en el último álbum de Bad Bunny.

El disco, que contiene 17 canciones y cuenta con las colaboraciones de exponentes urbanos como Rauw Alejandro, Wisin, Ozuna, Myke Towers, entre otros, está dividido en tres EP o "sabores musicales": Chocolate, Licorice y Paleta.

Según destacó David Gerardo Rivera Juarbe, nombre de pila del artista, en su nuevo disco, a diferencia de los otros cuatro que ha lanzado, jugó "mucho más con diferentes ritmos, melodías y flows".

"Cada EP tiene su propia vibra. Chocolate es más melódico, Licorice tiene esa energía del reggaetón y Paleta representa más mi lado del hip-hop y esa influencia de Nueva York que siempre he tenido", subrayó.

"Lo duro es que, aunque son tres sonidos diferentes, todos tienen mi esencia. Siento que este proyecto demuestra cuánto he crecido musicalmente y que puedo seguir experimentando sin perder lo que me hace Dei V", añadió.

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Además de Rauw Alejandro, Ozuna, Wisin y Myke Towers, Dei V contó también en su nuevo álbum con las colaboraciones de Nicky Jam, Baby Ranks, Juanka, Kendo, Xaed y Galeno.

Junto con esta gama de cantantes, Dei V indicó que cada canción y concepto musical tuviese "su propio 'flavor' (sabor), su propio sonido y su propia vuelta".

"Yo siempre he sido de hacer música diferente, no me gusta quedarme en un solo género, y quería que la gente pudiera escuchar esos tres lados de Dei V", abundó.

Y para variar esos estilos y sonidos musicales, Dei V invitó a Wisin y Baby Ranks, dos artistas de diferentes épocas del género urbano, como invitados en el tema 'Champion' en el concepto Chocolate.

"Eso era parte de lo que quería lograr con este proyecto: juntar diferentes generaciones y sonidos. Wisin y Baby Ranks son artistas que han aportado muchísimo al reggaetón y que han sido parte de la música con la que yo crecí", dijo Dei V.

En su opinión, la música "no tiene época": "Cuando mezclas lo clásico con lo nuevo pueden salir cosas bien duras. También es una manera de rendirle respeto a los que abrieron el camino pa' que nosotros hoy podamos estar aquí", apuntó.

Dei V, junto a Omar Courtz, ha actuado en varios de los conciertos de Bad Bunny para interpretar 'Veldá', una de las canciones del exitoso álbum 'Debí Tirar Más Fotos'.