El brent sube 0,35 % y supera los 106 dólares por temores de suministro en Oriente Medio

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,37 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense en comparación con el precio de liquidación de la sesión anterior, cuando terminó en 105,69 dólares.

El crudo volvió a subir este miércoles impulsado por los temores de los inversores sobre el suministro procedente de Oriente Medio, después de que los rebeldes chiíes hutíes del Yemen reivindicasen hoy nuevos ataques en Arabia Saudí contra un edificio y una refinería de la compañía petrolera saudí Aramco y contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, su capital.

Además, la Autoridad Marítima Portuaria de Singapur confirmó este miércoles que un portacontenedores con bandera de este país asiático se hundió en el estrecho de Ormuz tras ser alcanzado por proyectiles el martes, y que otro buque similar sufrió daños en otro ataque ocurrido hoy, pero pudo continuar su travesía. En ambos casos, la tripulación está a salvo.

En este contexto, el director regional de Infinox, Thadeu Dos Santos, justificó en un análisis remitido hoy a EFE que el alza del crudo se debe a la preocupación por la seguridad del suministro tras las "nuevas amenazas contra la infraestructura energética" en el golfo Pérsico.

"Los persistentes riesgos de seguridad en el estrecho de Ormuz y la falta de avances significativos entre Washington y Teherán continúan ensombreciendo las perspectivas para el transporte marítimo y los flujos energéticos regionales", comentó.

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"Nuevos ataques contra activos energéticos saudíes o de otros países del Golfo podrían ejercer una presión alcista adicional sobre los precios, mientras que las señales de que las rutas de exportación siguen operativas y los volúmenes se mantienen resilientes podrían limitar las ganancias", agregó Dos Santos.