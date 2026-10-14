El chavismo y la oposición comienzan su tercera ronda de diálogo en Venezuela

El encuentro se lleva a cabo en un hotel de Caracas -capital de Venezuela-, donde solo se le ha dado acceso a fotógrafos, como ya ha sucedido en los anteriores ciclos de estas conversaciones. De acuerdo a fuentes consultadas por EFE, la tercera ronda de negociación se prolongará durante varios días, aunque no se ha precisado el tiempo exacto.

Hasta el momento, no han trascendido mayores detalles sobre lo conversado en esta primera reunión, más allá de lo ya anunciado por el Departamento de Estado de Estados Unidos la semana pasada, sobre el avance del proceso en la selección de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la reforma del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este diálogo, del que no forman parte los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, es impulsado por Estados Unidos como parte del proceso de transición, después de la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas.

Las delegaciones ya se reunieron en agosto y septiembre para avanzar en reformas del sistema de justicia, lo que abarca la renovación total del TSJ -señalado de servir al Gobierno-, y abordar temas como el desbloqueo del oro retenido en Inglaterra, el levantamiento de restricciones a portales webs, muchos de ellos de noticias, y otras medidas en materia de libertad expresión. Las dos primeras rondas se extendieron durante una semana aproximadamente.

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