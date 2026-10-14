El expresidente Juan Manuel Santos dice querer seguir luchando para que Colombia tenga paz

"Vivir en paz es un sueño, todas las religiones del mundo tienen la paz como un objetivo primordial. En mi vida, en las últimas décadas, lo que me ha motivado, a pesar de enormes dificultades (...) es seguir luchando para que este país tenga paz", expresó Santos durante la charla '¿Cómo vamos a diez años del acuerdo con las FARC?', celebrada en la Universidad de los Andes, en Bogotá.

El exmandatario -que conversó con la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de esa Universidad, Angelika Rettberg- hizo un llamado a los jóvenes a no perder la esperanza en la construcción de paz, pese a que "hay momentos difíciles, llenos de complicaciones, obstáculos".

Santos, que ganó el Premio Nobel de Paz en 2016, dijo que si bien "el acuerdo ha tenido muchos obstáculos y la implementación no ha sido adecuada por diferentes motivos", en aquellos puntos que sí se ha cumplido con lo pactado "la vida de las personas cambió".

"Hay ejemplos maravillosos de reconciliación, como la cantidad de iniciativas que hoy están funcionando de excombatientes (que trabajan) con víctimas", afirmó Santos, que añadió que "lo más importante" del legado del acuerdo "es lo más sencillo: terminamos una guerra de más de 50 años que produjo más de 10 millones de víctimas".

Sin embargo, lamentó que el Gobierno de su sucesor, Iván Duque (2018-2022), "no era muy amigo del acuerdo" y "no continuó con la política de aplicar el punto uno del acuerdo, de brindar las garantías de seguridad y las regiones (afectadas por la violencia) comenzaron a llenarse de las bandas criminales que merodeaban por ahí".

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"Como eran zonas de narcotráfico y violencia, empezaron a buscar cómo posicionarse (...) Muchos grupos comenzaron a operar como mafias y comenzaron a pelear por el control del territorio, porque como son mafias necesitan el control del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y todos los negocios ilícitos", aseveró Santos.

Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el número de integrantes de los grupos armados de Colombia creció un 23,5 % en 2025, alcanzando un total de 27.121 miembros, entre personas en armas y miembros de redes de apoyo logístico y financiero.

"Usted ve que el número de miembros de esas bandas criminales creció de forma exponencial y ese es el origen de la violencia, la no implementación del acuerdo de paz", insistió.

Para Santos, los problemas de seguridad que vive Colombia no son "producto del acuerdo de paz", sino que van de la mano de la "falta de implementación del acuerdo y ahí hay un eje muy importante: todavía está ese acuerdo vigente".

Como ejemplo de ello puso los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuya vigencia se extendió hasta 2037 y que buscan transformar de manera integral los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional.

"Eso traería la paz en esos territorios y hay un aspecto muy importante, que lo van a entender muy bien: no habrá paz mientras sigamos campeones de los 'ninis', de los jóvenes que ni están en la educación ni tienen empleo. Esa es la materia prima de las bandas criminales", concluyó Santos.