El Museo Sorolla de Madrid abre su nueva ampliación y comienza obras en la casa original

Lo que era un taller mecánico en desuso pegado a la pared posterior del palacete histórico donde se alberga el museo son ahora cuatro grandes naves, cada una coronada por un gran lucernario que permite la entrada de la luz natural y resalta las líneas rectas y simples de las nuevas salas.

Como única decoración, las salas están separadas por grandes dinteles de madera clara que ocultan inmensas puertas correderas que permiten jugar con los espacios y acentúan la pureza de las líneas rectas.

El Museo Sorolla es una pinacoteca ubicada en un palacete en el centro de Madrid, lugar que sirvió de taller y vivienda al pintor Joaquín Sorolla (1863-1923) junto a su mujer y sus tres hijos.

El nuevo espacio fue realizado por los arquitectos españoles Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, quienes, a lo largo de dos años, convirtieron la planta superior de un garaje en el interior de una manzana de la capital española en un espacio de amplias y luminosas salas.

Para realizar su proyecto, se fijaron en los elementos fundamentales de la Casa Sorolla: la luz, el patio interior y los estudios del pintor.

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Así, los lucernarios están inspirados en la gran sala roja del estudio, un patio abierto al cielo de Madrid sirve de eje para las nuevas salas y la cubierta de lo que fue una gran nave industrial ha sido ajardinada.

Además de las grandes y luminosas salas, la ampliación dotó al museo de instalaciones de las que carecía, como un moderno muelle de carga, un taller de restauración, un almacén de bienes culturales y un auditorio.

También incluyeron un gran espacio de recepción de visitantes, que cuando concluyan las obras podrán entrar como siempre por los jardines y la casa del pintor, o por esta nueva entrada más amplia y accesible.

La segunda fase de la renovación, la rehabilitación integral del palacete familiar y la restauración de los jardines, comienza ahora para adecuar los espacios en una obra que se va a hacer "con bisturí" para renovar las salas sin perder "ni un ápice del original".

Cuando abra la casa museo, los visitantes no se darán cuenta de lo que se ha hecho en el palacete original, aseguró el director del museo, Enrique Varela, quien calculó la duración de las obras en más de un año.

Tanto la ampliación como el proyecto de rehabilitación de la casa histórica que ahora comienza se hicieron teniendo en cuenta "qué hubiera pensado Sorolla de esto y cómo lo habría hecho él", explicó.

De hecho, en el palacete original, los arquitectos harán solo "los cambios estrictamente necesarios, preservando los materiales y la pátina del tiempo", subrayó, por su parte, la arquitecta Fuensanta Nieto.

La ampliación del museo se abrirá al público con la exposición 'Tras la casa del artista. Arquitecturas del Museo Sorolla (1905–2026)', que detalla la historia de la Casa Sorolla e incluye planos y fotografías originales tanto de la casa familiar del pintor como de la ampliación.

Esta muestra podrá visitarse hasta el 10 de enero, cuando será sustituida por la exposición 'Sorolla esencial' con todas las grandes obras del artista, detalló Varela.

La inversión total de la ampliación ascendió a algo más de 13 millones de euros (unos 14,4 millones de euros) e incluyó la adquisición del edificio, las obras de rehabilitación y el equipamiento.