El partido de Khan recurre a la Justicia para recuperar su bastión político en Pakistán

El presidente del opositor Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Gohar Ali Khan, presentó una petición ante el Tribunal Superior de Peshawar para que declare inconstitucional la intervención federal del pasado domingo y restituya el Gobierno provincial elegido en las urnas.

"El presidente del PTI, el abogado Gohar Khan, ha impugnado la imposición del gobierno del gobernador y la declaración de emergencia en Khyber Pakhtunkhwa ante el Tribunal Superior de Peshawar", señaló el partido en un comunicado publicado en la red social X.

La medida, ordenada el 11 de octubre por el presidente paquistaní, Asif Ali Zardari, a propuesta del Gobierno de Shehbaz Sharif, retiró las funciones ejecutivas al gabinete provincial del PTI y las transfirió al gobernador Faisal Karim Kundi, aliado del Ejecutivo central.

La intervención también permite que el Parlamento nacional ejerza las competencias de la Asamblea provincial, donde el partido de Khan conserva la mayoría.

Islamabad justifica la decisión por el deterioro de la seguridad en Khyber Pakhtunkhwa, una provincia golpeada por la insurgencia y los ataques de grupos armados que operan en la frontera afgana.

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El Gobierno federal acusa a la administración provincial de obstaculizar la lucha antiterrorista y de utilizar recursos públicos para financiar una marcha hacia Islamabad que exige la liberación de Khan, encarcelado desde agosto de 2023.

El PTI rechaza estas acusaciones y sostiene que la emergencia es una maniobra política para despojarlo de su principal bastión territorial y frenar las movilizaciones contra el Gobierno central.

La disputa llegó este miércoles también al Parlamento, donde la Asamblea Nacional y el Senado respaldaron la declaración de emergencia, mientras la oposición intentaba revertirla por vía judicial.

El partido acusó además a los agentes de disparar munición real y difundió vídeos de personas ensangrentadas, cuya autenticidad no pudo verificarse de forma independiente.

Las autoridades provinciales negaron el uso de fuego real.

La intervención federal también estuvo acompañada de la detención del jefe del Gobierno provincial, Sohail Afridi, estrecho colaborador de Khan, y de otros dirigentes del PTI.

La provincia permanece desde el domingo bajo restricciones de acceso a internet, según el partido opositor.

Khan, apartado del poder en 2022 y encarcelado desde 2023, afronta varios procesos judiciales que considera políticamente motivados. Su partido mantiene una prolongada confrontación con el Gobierno federal y las autoridades militares paquistaníes.