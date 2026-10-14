El presidente De la Espriella inaugurará la Asamblea General de la SIP en Bogotá

A la inauguración del evento, que reunirá a más de 70 referentes del periodismo, ejecutivos de medios y especialistas de América y España para debatir los desafíos de la libertad de prensa y el futuro de la industria informativa, asistirá también el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

El programa combinará el análisis de la situación de la libertad de prensa en el continente con debates sobre inteligencia artificial (IA), transformación digital, nuevos modelos de negocio, propiedad intelectual, confianza en las noticias, seguridad de los periodistas y evolución de las audiencias.

Entre los participantes figuran Marc Lacey, director editorial de The New York Times, quien abordará los desafíos del periodismo independiente en Estados Unidos, y Luis Fernández, presidente ejecutivo de NBCUniversal Telemundo Enterprises, que analizará las transformaciones del negocio de los medios y las nuevas oportunidades para el periodismo en español.

Otros participante como Ron Suskind, periodista, autor, ganador del Premio Pulitzer y fundador de Sourcebase.ai, examinará las posibilidades de la inteligencia artificial para potenciar la investigación periodística.

Por su parte, Emilio García-Ruiz, editor en jefe del San Francisco Chronicle, expondrá la experiencia de transformación de un medio histórico ante los cambios tecnológicos y las nuevas demandas de las audiencias.

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La Asamblea también abordará la innovación editorial, la monetización, el desarrollo de productos, la sostenibilidad económica y los desafíos que plantea la relación entre las plataformas tecnológicas y los medios de comunicación.

Durante el encuentro se entregarán las principales distinciones institucionales de la SIP, entre ellas The New York Times recibirá el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa 2026, en reconocimiento a su defensa del periodismo independiente, las garantías constitucionales y el derecho de la sociedad a estar informada.