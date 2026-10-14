El ultraderechista Ventura preside comisión investigación a ministro portugués de Interior

La comisión, cuya toma de posesión fue convocada para este miércoles, examinará la gestión de Neves como director de la Policía Judicial entre 2018 y 2026 y las eventuales responsabilidades de los miembros de los gobiernos que lo nombraron y ejercieron la tutela sobre ese cuerpo.

Ventura, líder de la principal fuerza opositora, asumirá su presidencia pese a la oposición del partido izquierdista Livre, que solicitó al presidente de la Asamblea de la República, José Pedro Aguiar-Branco, que evaluase un posible conflicto de intereses.

Livre fundamentó su petición en la personación del dirigente ultraderechista en el procedimiento penal sobre el supuesto robo en su despacho parlamentario, donde habrían desaparecido documentos relacionados con la investigación a Neves.

Aguiar-Branco consideró, sin embargo, que los elementos presentados no demostraban un conflicto que impidiese a Ventura integrar o presidir la comisión, cuyo objeto no incluye esclarecer ese supuesto robo.

En su intervención ante la comisión, Ventura defendió este miércoles el derecho de Chega a designar a su presidente, al haber impulsado su constitución mediante una prerrogativa parlamentaria que permite exigir este tipo de investigaciones.

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"Nada nos va a impedir descubrir la verdad, ni maniobras de ese tipo", afirmó el dirigente ultraderechista, quien acusó a Livre de intentar desvirtuar el funcionamiento de la comisión.

Ventura reconoció que los diputados de ese partido tienen derecho a plantear las cuestiones que consideren oportunas, pero insistió en que sus objeciones no modificarían la facultad de Chega de elegir a quien dirige los trabajos.

El líder ultraderechista quiere además incorporar a la investigación la polémica sobre el Sistema Integrado de Redes de Emergencia y Seguridad de Portugal (SIRESP), bajo la tutela del Ministerio del Interior, y admite promover una investigación autónoma si esa petición no prospera.

La controversia se ha intensificado tras la destitución, el pasado lunes, del secretario general del ministerio, Ricardo Carrilho, en medio de discrepancias sobre la supervisión de esa red de comunicaciones de emergencia. Carrilho acusó posteriormente a Neves de apartarlo para proteger intereses clientelares dentro de la empresa pública que gestiona el sistema.

Ventura sostuvo que la actuación de Neves, tanto al frente de la Policía Judicial como en el Ministerio del Interior y en relación con el SIRESP, revela que carece de "criterios éticos", de "capacidad de imparcialidad" y de "sentido del cumplimiento de la ley".

"No comprendemos la razón por la que el primer ministro mantiene en funciones a un ministro con tanta incapacidad para dar explicaciones, para gestionar los organismos que tiene bajo su tutela y para cumplir la ley", declaró.

En tanto, José Luis Carneiro, secretario general del Partido Socialista, segunda fuerza opositora, advirtió en una entrevista con la televisión pública RTP, de que la continuidad de la inestabilidad podría obligar al primer ministro, el conservador Luís Montenegro, a cambiar al responsable de Interior.

"Es insostenible la situación de intranquilidad y de inestabilidad permanente en el Ministerio del Interior", afirmó el secretario general socialista.

"Si esta situación de inestabilidad se mantiene, no veo cómo el primer ministro puede tomar una decisión que no sea una remodelación del Ministerio del Interior", añadió.

Carneiro consideró debilitada la autoridad política de Neves en un área fundamental para el país y reclamó una intervención de Montenegro, al asegurar que "el primer ministro tiene aquí algo que decir, no puede esconderse en estos momentos".

El dirigente socialista también defendió que Carrilho comparezca en el Parlamento para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.