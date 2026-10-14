Estudiantes se preparan con actos en universidades para protesta del jueves en Argentina

Las actividades previas a la movilización incluyen actividades en distintas sedes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras universidades nacionales para exigir al Gobierno de Javier Milei que aplique la Ley de Financiamiento Universitario, que busca garantizar los recursos para el funcionamiento de las universidades públicas y mejorar las condiciones salariales de sus trabajadores.
Entre las medidas está la toma de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que se extenderá hasta el jueves, y del Colegio Nacional de Buenos Aires (dependiente de la UBA) además de clases públicas, cortes de calles y asambleas en otras facultades.
En otras provincias, organizaciones estudiantiles y la comunidad educativa realizan este miércoles intervenciones callejeras, vigilias y concentraciones en la previa de la marcha.
Hay actividades de protesta en Buenos Aires, Salta, San Juan, Santa Fe, Mar del Plata, Tandil, Río Cuarto y Córdoba, entre otras ciudades argentinas.
Las principales centrales de trabajadores argentinos, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), anunciaron también que participarán de la protesta.
La movilización incluirá reclamos vinculados con la emergencia en discapacidad y el rechazo al decreto presidencial 70/2023, que derogó la Ley de Tierras, que prohibía la venta a extranjeros de más del 15 % de las tierras del país.
El conflicto universitario gira en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y ratificada en octubre de ese año tras el veto presidencial.
El pasado 6 de octubre, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11 ordenó al Ejecutivo cumplir con la ley, pero el Gobierno apeló la sentencia.