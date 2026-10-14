Etiopía mantiene bilaterales con EE.UU. en medio del conflicto en la región de Tigré

"Nuestra discusión es prueba del compromiso de ambos países en transformar la relación perdurable entre Etiopía y los Estados Unidos en una asociación más estratégica y práctica", afirmó Abiy en un mensaje difundido en su cuenta de la red social X.

"Doy la bienvenida a la garantía de apoyo continuo de EE.UU. a Etiopía y a nuestro compromiso compartido de avanzar en la cooperación bilateral y abordar las prioridades regionales y multilaterales", concluyó el mandatario etíope.

El contacto entre ambos ocurrió al tiempo que se desarrollan los combates entre el Ejército etíope y su milicia aliada, las Fuerzas de Paz de Tigré (FPT), contra los rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) por el control de esa región septentrional.

Adís Abeba ha logrado rápidos avances en Tigré desde que, tras meses de escalada y bombardeos recurrentes con drones, estallaran fuertes enfrentamientos con el FPLT, que anunció una "guerra defensiva" el pasado 23 de septiembre.

La situación se complica además por la formación de una alianza de siete grupos rebeldes y opositores, que incluye al FPLT, con el objetivo de derrocar al Gobierno etíope.

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Estas acciones avivan los temores al estallido de una nueva conflagración de gran escala, similar al conflicto que entre 2020 y 2022 enfrentó al FPLT y al Ejecutivo de Adís Abeba, en el que murieron al menos 600.000 personas.