Filipinas anuncia que Trump asistirá a la cumbre de la ASEAN, su primera visita desde 2017

Castro informó de la asistencia de Trump durante una rueda de prensa, sin ahondar en detalles sobre la visita del mandatario, quien también participó en la edición anterior de la cumbre de la ASEAN y países aliados, celebrada en Kuala Lumpur.

Será la primera visita de Trump -quien por ahora no se ha pronunciado sobre el viaje- a Filipinas desde 2017, cuando acudió a otra cumbre del grupo y se reunió con el entonces presidente, Rodrigo Duterte (2016-2022), detenido en La Haya a la espera de juicio por su sangrienta guerra contra las drogas.

Tras su paso por Filipinas, que en julio recibió al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en el encuentro de Exteriores de la ASEAN, se espera que Trump viaje a Shenzhen (China) para participar en la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) entre el 17 y el 19 de noviembre.

La visita del mandatario a la capital filipina coincide con el 80 aniversario de relaciones diplomáticas entre Washington y Manila, que en julio de 2025 cerraron un acuerdo comercial que fijó un arancel del 19 % a los productos filipinos, menor al del 20 % con el que amenazaba la Administración Trump.

Los dos aliados mantienen además un pacto de defensa mutua que obligaría a EE. UU. a acudir en ayuda de Filipinas en caso de conflicto militar con China, país con el que Manila mantiene disputas soberanistas en el mar de China Meridional, aguas en las que protagonizan recurrentes choques.

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Pese al distanciamiento entre EE. UU. y Filipinas durante el mandato de Duterte, más afín a China, su sucesor, Ferdinand Marcos Jr., en el poder desde 2022, ha estrechado lazos con Washington.

Fundada en 1967, la ASEAN está formada por Birmania (Myanmar), Brunéi, Camboya, Filipinas -que ostenta este año la presidencia rotatoria del bloque-, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Vietnam, Tailandia y Timor Oriental, que se unió como undécimo miembro en la pasada cumbre.