Finlandia y Estonia critican que EE.UU. permita a Rusia vender diésel en mercado mundial

"Por supuesto, no estamos de acuerdo con la compra de diésel a Rusia por parte de Estados Unidos, ya que el diésel y el petróleo son lo que impulsa y alimenta la maquinaria bélica rusa", dijo Stubb en una rueda de prensa conjunta durante la visita de la nueva presidenta estonia a Finlandia.

El mandatario finlandés señaló que Trump envió "mensajes contradictorios" con respecto a Ucrania el pasado fin de semana tras hablar por teléfono con su homólogo ruso, Vladímir Putin, al anunciar, por un lado, el acuerdo del diésel con Rusia y, por otro, un supuesto alto el fuego energético entre Kiev y Moscú.

Por ello, Stubb dijo que el fin de semana mantuvo seis conversaciones telefónicas con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al menos tres más con miembros de la Administración estadounidense y una con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Pese a estar en desacuerdo con la decisión de Trump de permitir que Rusia exporte miles de toneladas de diésel, Stubb y Madise coincidieron en que la declaración del presidente estadounidense sobre un alto el fuego energético es un paso positivo.

"Creemos firmemente que Rusia no debería atacar instalaciones energéticas en Ucrania y que, a cambio, tal como ha señalado el presidente Zelenski, en ese caso Ucrania no atacaría refinerías de petróleo en Rusia", dijo Stubb.

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Respecto a las supuestas restricciones detectadas este miércoles en el servicio que los satélites Starlink, propiedad de la empresa estadounidense SpaceX, prestan al Ejército ucraniano, Stubb afirmó que estos desempeñan un papel importante en la defensa de Ucrania y en la protección de la población civil.

"Obviamente, se trata de una empresa privada, pero el mensaje que quiero transmitir es que, si queremos detener a Rusia en su matanza de civiles -algo que está haciendo en este preciso momento-, Ucrania necesita tener la capacidad de atacar las plataformas de lanzamiento de misiles balísticos", dijo.

Por su parte, Madise, quien asumió la presidencia de Estonia el pasado lunes, aseguró que su país seguirá apoyando firmemente a Ucrania, cuya integridad territorial está protegida por el derecho internacional, y afirmó que "los estonios nunca reconoceremos fronteras modificadas por la fuerza".

"Los rusos solo negociarán si perciben que no pueden ganar en el campo de batalla y si se dan cuenta de que el tiempo ya no juega a su favor", dijo.