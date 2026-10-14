Fiscalía mexicana avanza 92 % en caso del Rancho Izaguirre y desmiente incineración masiva

La institución respondió así a las declaraciones difundidas por TG1, de la televisión italiana, de un supuesto integrante de un grupo criminal que afirmó haber participado en esas incineraciones, una versión que la FGR calificó de "falsa".

"Con relación a un video donde un supuesto integrante de un grupo criminal asegura haber realizado una incineración masiva de personas en el predio conocido como Rancho Izaguirre, ubicado en el estado de Jalisco, la FGR señala que dicha afirmación es falsa", aseguró en un comunicado.

La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ha llevado a proceso a 15 personas posiblemente vinculadas con el campo de adiestramiento, indicó la dependencia.

Además, precisó que continúa analizando teléfonos, dispositivos móviles y recogiendo testimonios de víctimas.

El nuevo porcentaje supone un avance respecto del 64,44 % de procesamiento comunicado en marzo pasado.

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El caso estalló en marzo de 2025, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó en el inmueble, situado en Teuchitlán, prendas de vestir, zapatos, mochilas y restos óseos, además de estructuras que identificó como posibles crematorios clandestinos.

Las autoridades estatales publicaron un catálogo de 1.842 indicios del propio inmueble.

El predio había sido intervenido por la Guardia Nacional en septiembre de 2024, cuando fueron detenidas 10 personas y liberadas dos víctimas, pero el alcance de las actividades criminales salió a la luz meses después.

La FGR asumió las investigaciones en marzo de 2025 y posteriormente estableció que allí se practicaban ejercicios de tiro y acondicionamiento físico para personas reclutadas por la fuerza, en un lugar vinculado por las autoridades con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En marzo de 2026, la FGR informó del hallazgo de dos fragmentos óseos que permitieron obtener un perfil genético masculino, todavía sin identificación concluyente.

Ese mismo mes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló omisiones de la Fiscalía de Jalisco y su instituto forense en la preservación y procesamiento de indicios.

El nuevo informe coincide con otro hallazgo, el pasado 3 de octubre, en Xalisco, Nayarit, donde la fiscal estatal, Ludmila Heredia, investiga un posible sitio de incineración y una fosa con cuerpos y restos óseos.