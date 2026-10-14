Ingresa en prisión el menor francés acusado de un ataque terrorista en su colegio

El adolescente fue acusado formalmente de "intento de asesinato en el marco de una empresa terrorista" y "conspiración terrorista".

De confirmarse durante la investigación, se trataría del primer caso en Francia en el que la justicia antiterrorista establece un vínculo entre un ataque y el perfil de personas fascinadas por las matanzas masivas, un fenómeno social ampliamente documentado en Estados Unidos.

El menor reconoce haber disparado, pero asegura que no tenía intención de matar, según la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT), que se ha hecho cargo de la investigación. Su abogado, Fabrice Giletta, precisó que ante los magistrados dijo que había tenido cuidado de apuntar a zonas no vitales al disparar.

También niega haber actuado en nombre de la denominada True Crime Community (TCC), una comunidad virtual cuyos integrantes comparten contenidos sobre asesinatos y sus autores.

El adolescente sostiene que actuó por venganza ante el supuesto acoso de profesores y compañeros, una versión que no ha sido corroborada por los investigadores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El joven entró el lunes, hacia las 9:20 horas (7:20 GMT), en su colegio, vestido completamente de negro y con guantes, según la Fiscalía. Llevaba un arma de fuego oculta en una funda de guitarra.

Primero disparó contra el director del centro y una profesora, que resultaron heridos. Después, en una planta superior, efectuó un disparo contra el suelo delante de otra docente y disparó por encima de una segunda profesora, sin alcanzarla.

El ataque terminó cuando el consejero principal de educación del centro logró desarmarlo, después de haber evacuado a parte de los alumnos y del personal, según la Fiscalía.

El director y la profesora heridos recibieron bajas médicas de 45 y 10 días, respectivamente.

Los padres del adolescente también fueron detenidos durante la investigación, pero quedaron en libertad el martes por la noche, según la Fiscalía de Marsella. Las autoridades tratan de comprobar que las armas pertenecientes al padre están debidamente autorizadas.