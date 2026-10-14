Italia promete más inversiones en República Dominicana y apoyo en la lucha al narcotráfico

Así lo avanzó el ministro de Exteriores y vicepresidente del Gobierno italiano, Antonio Tajani, ante el presidente dominicano, Luis Abinader, de visita oficial en Roma.
"Hemos decidido reforzar los ya sólidos vínculos entre nuestros países tanto a nivel político como industrial porque creemos que se puede hacer mucho más (...) Estamos listos para exportar e invertir más en este país", afirmó Tajani en una rueda de prensa conjunta.
El jefe de la diplomacia italiana apreció especialmente que la República Dominicana "garantice estabilidad política", algo a su juicio "fundamental" para países inversores como Italia.
Los sectores de mayor interés para Italia y República Dominicana son los de la construcción naval, el farmacéutico y el turismo y, para ello, se ha organizado un foro bilateral en Roma para empresarios de ambos países que buscan proyectos de interés común.
Tajani y Abinader también han abordado la difícil realidad en el país vecino, Haití, y el socio italiano avanzó que ofrecerá "todo el apoyo en la frontera dominicana en la lucha contra el narcotráfico".
"Nuestra excelente relación todavía puede expandirse y extenderse mejor. En los años de nuestro gobierno hemos colaborado como nunca en términos de seguridad, en la lucha contra el narco y el crimen organizado y seguimos fortaleciendo esa relación", sostuvo Abinader.
Los lazos entre Roma y Santo Domingo son "muy fuertes", también por la presencia constante de turistas italianos en la isla -que representan uno de los mayores gastos per cápita, según recordó el presidente dominicano- e interesan asimismo sectores como la medicina y la industria pesada para la agricultura.
Por ello, han firmado un acuerdo de colaboración que prevé, entre otras cosas, encuentros bilaterales a nivel empresarial y ministerial para el futuro.