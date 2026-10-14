Jamaica recibe el primer grupo de 25 migrantes de EE. UU. tras un controvertido acuerdo

"Había cuatro traductores presenciales y dos virtuales para garantizar que todos los miembros pudieran comunicarse fácilmente con el equipo sobre el terreno y todo salió muy bien", aseveró en una rueda de prensa el ministro de Seguridad Nacional de Jamaica, Horace Chang.

El titular de Seguridad Nacional declaró que los 25 migrantes, entre los que se encontraban siete mujeres, llegaron al país caribeño la tarde del martes y se llevó a cabo una verificación de la identidad tras su llegada.

"Posteriormente, fueron trasladados a un alojamiento designado por la Organización Internacional para las Migraciones y todo transcurrió con éxito y sin ninguna controversia", añadió Chang.

El ministro explicó que a los migrantes, ninguno de los cuales tenía antecedentes penales, se les concedió un estatus de visado por parte del Centro de Pasaportes e Inmigración.

Chang afirmó que la acogida de estas personas se está realizando de acuerdo con el marco acordado, incluidos los requisitos pertinentes en materia de inmigración y seguridad, así como para garantizar la protección y la seguridad de los jamaicanos en todo momento.

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"Podemos asegurar a nuestro país y a los ciudadanos que nos escuchan que hemos tomado todas las medidas necesarias para proteger el bienestar de los jamaicanos, al tiempo que garantizamos una transición humana para una serie de conciudadanos de todo el mundo que se enfrentan a ciertas dificultades", indicó Chang.

El ministro jamaicano remarcó que no revelará cuándo recibirán otro grupo de migrantes en virtud de este acuerdo.

"La OIM recabará la información que necesite para prepararles para el tránsito hacia su país de origen. Son libres de hacer lo que quieran, como cualquier visitante de Jamaica", subrayó Chang.

La ministra jamaicana de Asuntos Exteriores, Kamina Johnson Smith, reiteró la semana pasada que, bajo ninguna circunstancia, habrá más de 25 nacionales de terceros países presentes en la isla y que, durante su estancia, la OIM les proporcionará servicios básicos, como atención sanitaria y asesoramiento.

Jamaica se suma así a la treintena de países que mantienen acuerdos similares con la Administración de Donald Trump, incluidos otros miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) como Guyana, Dominica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Granada.