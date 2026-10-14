Joni Mitchell se convierte en ciudadana de EE.UU. tras más de seis décadas en el país

Según informaron este miércoles medios canadienses, Mitchell, de 82 años, comunicó la noticia a través de Instagram, donde publicó una fotografía sosteniendo una bandera estadounidense y un video de la ceremonia en la que recibió la ciudadanía.

"Un viaje que comenzó hace 62 años", escribió la artista.

Nacida en 1943 en Fort Macleod, en la provincia canadiense de Alberta, Mitchell se trasladó a Estados Unidos en 1965 junto a su entonces marido, el músico estadounidense Chuck Mitchell.

Tras vivir en Detroit y Nueva York, se instaló en California, donde se convirtió en una de las figuras centrales de Laurel Canyon, un barrio residencial en las colinas de Hollywood que durante las décadas de 1960 y 1970 fue uno de los principales epicentros de la música folk, rock y pop del país.

La cantante reside actualmente en Santa Bárbara (California) y mantiene además una vivienda en Sunshine Coast, en la provincia canadiense de Columbia Británica.

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Mitchell no ha explicado públicamente por qué decidió solicitar ahora la ciudadanía estadounidense.

Sin embargo, durante un concierto celebrado en Los Ángeles en 2024, tras interpretar 'Dog Eat Dog' declaró: "Que se joda Donald Trump. Me encanta esa canción".

En aquel concierto también lamentó no poder votar en las elecciones presidenciales estadounidenses y recordó que seguía siendo canadiense.

Autora de canciones como 'Big Yellow Taxi' y 'Woodstock' y del influyente álbum 'Blue', Mitchell ha ganado cuatro premios Juno canadienses y 11 Grammy. En 1997 fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Este año recibió además el premio Juno a toda una carrera, entregado por el primer ministro canadiense, Mark Carney.