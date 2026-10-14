Juan Villoro destaca la importancia de "la crítica justa" al recibir Premio Carlos Fuentes

"Con excesiva frecuencia se considera que toda crítica se ejerce en contra. No es así, la crítica justa favorece; la discutidora especie humana solo prospera en discrepancia. Todo gobierno que se precie de ser progresista debe ofrecer las mejores condiciones para ser criticado", aseguró el autor.

Villoro (Ciudad de México, 1956) recibió este miércoles en el Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana el premio internacional Carlos Fuentes, otorgado por la Secretaría de Cultura y la Universidad Nacional Autónoma de México, que reconoció la trayectoria de uno de los escritores más versátiles de la literatura hispana.

"En un momento en que la ultraderecha se hace cargo de la mayoría de los países de América Latina, es de agradecer que representemos una zona de excepción. Sin embargo, aún falta lo que falta, como dicen los zapatistas; no sería fiel al espíritu de Fuentes, sino insistiera en ello", dijo.

Novelista, cuentista, cronista, dramaturgo, traductor y académico, Juan Villoro agradeció haber sido reconocido con el premio instaurado para preservar el legado de uno de sus maestros, su compatriota Carlos Fuentes, a pesar de que muchos de su edad merecen el galardón tanto como él.

"El milagro de estar aquí no se hubiera completado sin la voluntad del jurado que conspiró en mi favor en un momento en que sobran escritoras y escritores de relieve. Pertenezco a una generación que me curó de la posibilidad de sentirme superior", aseveró.

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Según el autor de novelas como 'El testigo' o 'El disparo de argón', el arco de sus contemporáneos comenzó con Daniel Sada, nacido en 1953 y desemboca en David Toscana, ocho años menor; y en medio se encuentran otros autores de excepción como Fabio Morabito, Francisco Hinojosa, Luis Miguel Aguilar, Carmen Boullosa o Enrique Serna.

"Cualquiera de ellos podría estar en mi lugar", comentó.

En el acto celebrado en el Palacio de Bellas Artes, el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, elogió que Villoro sea tan lúcido en tantos géneros y dijo que sus textos no reducen a las personas a categorías generales.

"Cada personaje conserva su singularidad y sus afectos sin renunciar a sus claros límites. Ellos se suma el uso inteligente de la memoria y la ironía. Estos recursos no evaden la gravedad de los acontecimientos, sino que ayudan a examinarlos desde a vistas inesperadas y a revelar las inconsistencias de nuestra vida pública y privada", comentó.

En nombre del jurado del premio, la poeta Myriam Moscona repasó los inicios de Juan Villoro, quien pertenece a su generación, y comparó su obra con la de Fuentes, una de las figuras más emblemáticas de la "generación de boom" liderada por los premios Nobel latinoamericanos Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa.

"La prosa de Juan es esa piedrecilla que cae de golpe contra la inercia de la historia a través de la ficción del ensayo y de la crónica. Ambos autores activan una alarma permanente en nuestra conciencia", dijo.