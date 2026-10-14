Katz entra a Líbano ocupado y amenaza con atacar Beirut si Hizbulá e Irán agreden a Israel

"Si Hizbulá se une a Irán en un ataque contra Israel, recibirá un duro golpe y perderá territorios adicionales en el sur del Líbano, en las zonas de Nabatieh y Litani", amenazó Katz durante la visita a las tropas. Por el momento, el Ejército israelí ocupa una franja de hasta unos 10 kilómetros de profundidad en el sur libanés.

Asimismo, el titular de Defensa auguró que, en caso de escalada, los suburbios del Dahye (bastión de Hizbulá) tendrían que ser evacuados y "más de un millón de chiíes se verán desplazados".

Sobre los pueblos del sur libanés, Katz auguró en el caso de la hipotética escalada que se movilizaría el desplazamiento forzoso hasta las líneas de los ríos Awali y Zahrani (a unos 50 y 30 kilómetros respectivamente de la divisoria entre Israel y el Líbano).

La visita de Katz se produce a menos de dos semanas de las elecciones parlamentarias de Israel en las que el Gobierno se juega la reelección. En los últimos meses, el titular de Defensa ha aludido a distintas amenazas externas, desde Turquía a un posible enfrentamiento militar con la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sostiene que los enemigos regionales del país pueden intentar atacar su territorio antes de los comicios del 27 de octubre.

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"Nuestros enemigos están pensando en ponernos a prueba estos días, de cara a las elecciones. Les advierto de que estamos preparados para cualquier escenario", afirmó Netanyahu el martes en una visita a la frontera con Cisjordania.