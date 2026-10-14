La actriz Léa Seydoux presidirá la gala de los César de 2027

"Gracias a su dilatada trayectoria y a la diversidad de sus colaboraciones, tanto en Francia como a nivel internacional, Léa Seydoux encarna un cine europeo abierto al mundo", detalló la Academia de las Artes y Técnicas del Cine, que entrega los César, en un comunicado.

En concreto, de Seydoux (Passy, 1985) se destaca la "trayectoria singular" que ha sabido construir durante veinte años, con presencia tanto en el cine de autor francés como en las grandes producciones internacionales, con un currículum en el que también destacan títulos como 'Misión imposible: protocolo fantasma'.

"Fiel a un cine íntimo y exigente, ha rodado con cineastas tan diferentes como Wes Anderson, Bertrand Bonello, Bruno Dumont, Ildikó Enyedi, David Cronenberg, Mia Hansen-Løve, Arnaud Desplechin, Yorgos Lanthimos o Xavier Dolan", describe el comunicado.

La Academia recordó que ha estado nominada en cinco ocasiones a los César y una vez a los BAFTA.

Pero, respecto a su palmarés, incidió sobre todo en el logro que supuso el Festival de Cannes de 2013, cuando el jurado presidido por Steven Spielberg otorgó la Palma de Oro a 'La vida de Adèle', de Abdellatif Kechiche, y se la concedió conjuntamente al cineasta y a sus dos actrices, Adèle Exarchopoulos y Seydoux, algo inédito en la historia del prestigioso certamen.

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Este año la actriz de 41 años ha participado en producciones como 'L'inconnue', de Arthur Harari, o 'Gentle Monster', de Marie Kreutzer.

La presidencia de la ceremonia de los César es un papel honorífico que se concede a una figura simbólica del cine francés para encarnar cada edición y, tradicionalmente, entregar el premio a la mejor película.

Además, se encarga de hacer un discurso en el que normalmente se habla de la importancia del cine francés y de su coyuntura.

En las últimas ediciones ocuparon la presidencia de la gala personalidades como Catherine Deneuve, Camille Cottin o Tahar Rahim.