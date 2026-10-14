La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,17 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 0,58 %, hasta los 123.998.200,33 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Grupo Financiero Galicia (-3,2 %) y Cresud (-2,9 %), mientras que los papeles que más subieron fueron los de YPF (+1,6 %) y Telecom Argentina (+0,8 %),

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia mixta, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió 2,3 %, hasta 611 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.535 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista subió a 1.513 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.550 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la bajada.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) retrocedió 0,1 %, hasta 1.610,90 por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,3 %, hasta los 1.534,88 pesos por unidad.