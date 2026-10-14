La bolsa de São Paulo cerró con ligera caída y se salvó de un mayor desplome por Petrobras

El Ibovespa, el índice de referencia del mayor mercado bursátil de América Latina, terminó el día en los 206.505 puntos tras dos días en terreno negativo y de haber cerrado el viernes en 209.066 puntos, su máximo histórico.

La plaza paulista abrió con una caída significativa ante la reacción negativa de los inversores a los datos de inflación de Estados Unidos, que pueden provocar un aumento de los intereses en la mayor economía mundial, así como a la expectativa poco optimista para la nueva encuesta de intención de voto en las elecciones presidenciales de Brasil que será divulgada este miércoles.

Los sondeos divulgados hasta ahora indican que la ventaja del senador opositor Flávio Bolsonaro, que venció la primera vuelta y es el preferido del mercado por sus propuestas liberales, se redujo frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección.

El pesimismo provocó una caída generalizada y el parqué brasileño tan solo se salvó de una caída más abultada por la apreciación de las petroleras.

Las acciones preferenciales de Petrobras subieron un 2,02 %, lo que ayudó a compensar la caída de los papeles ordinarios del gigante minero Vale (-0,83 %) y de los preferenciales de los bancos Itaú (-1,51) y Bradesco (-1,31 %).

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En el mercado de cambio el real brasileño se depreció un 0,17 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,027 reales para la compra y 5,028 reales para la venta en el tipo de cambio comercial.

Las acciones del índice Ibovespa que cerraron con las mayores caídas este miércoles fueron las ordinarias de la red de tiendas por departamentos Casas Bahía, con un desplome del 24,31 %, y las ordinarias de la red de supermercados Pao de Açucar (-7,08 %).

En la punta contraria, los papeles del Ibovespa que concluyeron la jornada con las mayores subidas fueron los preferenciales del fabricante de etanol Raizen, con un avance del 2,78 %, seguidos por los ordinarios de las petroleras Petrorio (+2,29 %) y Petrobras (+2,22 %).

El volumen financiero negociado durante la jornada fue de 114.669,4 millones de reales (unos 22.783,5 millones de dólares o unos 20.422,6 millones de euros), en unas 5,6 millones de operaciones.