La expansión de las clases altas, gran vector de crecimiento en la aviación, dice Airbus

En un seminario para la prensa en la sede del grupo aeronáutico europeo en Toulouse (suroeste de Francia) finalizado este miércoles, el responsable de mercadotecnia en aviones comerciales de Airbus, Joost Van Der Heijden, explicó que si bien entre 2005 y 2015 las aerolíneas encargaban cada vez más aviones con una configuración de clase única, las cosas han cambiado en la última década (2015-2025).

Las aerolíneas cada vez compran más aviones con una configuración de tres o incluso cuatro clases, que ofrecen un mayor espacio en los asientos para los clientes que están dispuestos a pagar más por viajar de una manera más confortable.

Es decir que ya no es sólo que la demanda está impulsada por el modelo de bajo costo debido a la irrupción de una clase media cada vez más numerosa, sobre todo en los países emergentes.

A ese fenómeno se está añadiendo unas demandas 'premium' de grupos de población con más medios económicos que quieren disponer de más espacio cuando vuelan y tener un tratamiento diferenciado.

Van Der Heijden, que se refirió al informe de perspectivas de mercado que Airbus presentó en julio, en el que el fabricante calcula que la demanda en el sector de la aviación se va más que duplicar entre 2025 y 2045, con un ritmo medio anual de crecimiento del 3,9 %, algo inferior al 4,1 % en los 20 años anteriores.

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El contingente de las clases altas y clases medias, que ya se incrementó en 1.900 millones de personas entre 2005 y 2025, va a seguir subiendo con otros 1.700 millones adicionales para 2045, pero con una clara peculiaridad: la mayor subida se va a dar en los estratos superiores, donde su número se va a duplicar con creces.

Para el responsable de mercadotecnia de Airbus, eso impulsa el apetito por sus aviones A321, los más grandes de su familia de pasillo único, especialmente adecuados para esas configuraciones de tres o cuatro clases.

Otro de los motores de la demanda en aviación que también debe contribuir al éxito de sus propios aparatos es que el número de áreas urbanas de tamaño medio (de más de 250.000 habitantes, pero de menos de cinco millones) va a aumentar de forma significativa, con un alza superior al 20 % (2.857 en el horizonte de 2045, frente a 2.251 en 2025).

Ese ascenso, mucho más rápido que el de la smegalópolis, va acompañado de la apertura de muchas rutas aéreas desde esas ciudades medianas, incluso a destinos en otros continentes que en el pasado estaban reservados a unas pocas plataformas gigantes.

Unas rutas en las que Airbus espera seguir colocando aviones para los que ha ampliado en los últimos años su radio de acción, como el A220 (su familia de menor tamaño de pasillo único), el A321 (en ocasiones en su versión XLR de muy largo alcance), pero también con los de doble pasillo, el A330neo y el A350.

Airbus tiene en la cartera de pedidos 9.310 aviones por entregar a sus clientes, que suponen más de una decena de años de actividad al ritmo de producción actual (el objetivo son unos 870 en 2026), un ritmo que debería aumentar en los próximos ejercicios, y sigue acumulando todavía más encargos, en concreto 1.174 en los nueve primeros meses de este año.