La herencia de 'Metrópolis' en su centenario marcará sección retrospectiva de la Berlinale

La directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, señaló en un comunicado que el equipo de la sección retrospectiva del festival ha adoptado un enfoque renovador para poner de relieve "la increíble clarividencia" de este filme y "sus ecos persistentes en el cine y la cultura modernos, a través de una perspectiva que resulta a la vez urgente y contemporánea: punk, feminista, juvenil, provocadora y apasionante".

Así, la rebelión es el hilo conductor de todas las películas que formarán parte del programa de esta sección: la lucha contra las máquinas, los sistemas y la inteligencia artificial; la revuelta feminista contra las estructuras de poder patriarcales; y la oposición del individuo y de los grupos oprimidos al Estado, las ideologías y al control social.

El programa completo de la sección retrospectiva, que se anunciará en diciembre, incluirá éxitos de taquilla estadounidenses como 'RoboCop' (1987), de Paul Verhoeven; películas underground como 'Decoder' (1984) de Muscha; o animes como 'Metrópolis'' (2001), de Rintaro.

También estarán la cinta alemana 'The Last Days of Gomorrah' (1974), de Helma Sanders-Brahms, y 'Welcome II the Terrordome' (1995), de Ngozi Onwurah, el primer largometraje británico dirigido por una mujer negra en estrenarse en las salas del Reino Unido, que podrá verse en una nueva versión restaurada.

La retrospectiva aborda por tanto el tema desde diversos puntos de vista, como el urbanismo, la inteligencia artificial, el feminismo y el capitalismo, al igual que la exposición 'El siglo de Metrópolis: distopia y rebelión', que podrá verse en la Cinemateca Alemana del 18 de marzo al 26 de septiembre del año que viene.