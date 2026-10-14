La ONU renueva por un año las sanciones contra Haití para frenar a las pandillas

La resolución, impulsada por Estados Unidos y Panamá, obtuvo 14 votos a favor y la abstención de Rusia. El Consejo también prorrogó durante trece meses el mandato del Grupo de Expertos encargado de supervisar la aplicación de las sanciones.

La representante adjunta de Estados Unidos, Jennifer Locetta, respaldó la renovación de las sanciones, el embargo de armas y el mandato del Grupo de Expertos, aunque señaló que el embargo contempla excepciones para las fuerzas de seguridad que operan bajo el mando del Gobierno haitiano.

Por su parte, el representante panameño, Eloy Alfaro de Alba, destacó que la aplicación efectiva del embargo de armas es "una herramienta crucial para frenar la violencia y cortar el suministro que alimenta el conflicto".

Sin embargo, lamentó que no se alcanzara un consenso para incluir en la lista de sancionados a personas que, dijo, contribuyen a la violencia.

Rusia, que se abstuvo en la votación, rechazó las acusaciones de que Moscú busque proteger a funcionarios corruptos y consideró que el actual régimen de sanciones es "ineficaz".

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El régimen de sanciones fue establecido en octubre de 2022 e incluye medidas contra personas y entidades que amenacen la paz, la seguridad y la estabilidad de Haití.

En octubre de 2023, el Consejo amplió el embargo de armas para abarcar todo el territorio haitiano.

La última renovación se produjo en octubre de 2025, cuando el Consejo aprobó por unanimidad una resolución que prorrogó las medidas por un año e incorporó a dos personas a la lista de sancionados.

Entre las disposiciones que figuran en el borrador de la nueva resolución, según el medio especializado Security Council Report, se está la obligación de que la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) informe al Grupo de Expertos de cualquier desvío de armas y municiones, incluidos los casos de pérdida o robo.

También insta a los Estados miembros a adoptar "medidas urgentes y decisivas para aplicar plenamente el embargo de armas".

La renovación se produce en un contexto de persistente inseguridad en Haití, donde las pandillas armadas mantienen su capacidad operativa y se benefician de redes políticas, económicas y de seguridad, según el último informe del Grupo de Expertos de la ONU.

El pasado 29 de septiembre, el Consejo de Seguridad prorrogó durante seis meses, hasta el 31 de marzo de 2027, el mandato de la GSF, creada para combatir a las pandillas y sucesora de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS).

Más de 5.700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va de año en Haití por la violencia de dichas bandas que, según la ONU, también son las presuntas responsables de más de 230 secuestros y de la violación de más de mil mujeres y niñas.

El Consejo Electoral Provisional (CEP) fijó para el próximo 13 de diciembre la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas que, debido a la crisis del país, han sido aplazadas varias veces desde 2021 y que en este año debían haberse celebrado el 30 de agosto.

El último presidente de Haití elegido por voto popular fue Jovenel Moïse, quien asumió el cargo en febrero de 2017 y fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia en Puerto Príncipe por mercenarios colombianos.