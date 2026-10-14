La oposición colombiana exhibe su fuerza en el primer paro nacional con De la Espriella

La primera gran protesta contra el nuevo Ejecutivo, que accedió al poder hace dos meses, reunió en una decena de ciudades del país a distintos colectivos, de centrales sindicales al izquierdista Pacto Histórico, pasando por colectivos LGBTI, comunidades indígenas, docentes y estudiantes universitarios.

La manifestación aunó reivindicaciones concretas de tipo laboral, educativo, económico, social y territorial, pero también dio voz el rechazo general de distintas organizaciones civiles al Gobierno ultraderechista, sus promesas (limitaciones al aborto, desconocimiento de asociaciones indígenas,...) y sus primeras medidas (como los recortes presupuestarios y el Decreto de Protesta Social).

Los manifestantes portaban pancartas con reivindicaciones laborales, banderas de Colombia, Palestina y distintas organizaciones sindicales, además de gritar consignas laborales, reivindicar derechos y lanzar críticas contra Estados Unidos y el Gobierno nacional, muy alineado con Washington.

"Es el momento oportuno para protestar", recalcó a EFE el senador del izquierdista Pacto Histórico Wilson Arias, quien justificó la movilización por los recortes anunciados en instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Agencia para la reincorporación de excombatientes (ARN) y la eliminación de subsidios a la energía eléctrica, especialmente en el Caribe.

En una línea similar se expresó un estudiante de Derecho en la Universidad Pedagógica Nacional que prefirió no dar su nombre. "Desde ya es el momento de ponerse en contra y en la defensa de los derechos humanos, la educación gratuita y el valor por la vida", aseguró a EFE tras acusar de "fascismo" al Gobierno de De la Espriella.

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La marcha principal tuvo lugar en Bogotá, donde los manifestantes confluyeron en cuatro marchas en la Plaza de Bolívar, pero el paro se visibilizó en otras ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, Manizales, Bucaramanga o Cúcuta. En las principales concentraciones no se han registrado por el momento incidentes reseñables.

La protesta, la primera de dos meses de movilizaciones, tuvo lugar apenas un día después de que De la Espriella firmara el controvertido Decreto de Protesta Social, que restringe el derecho de manifestación. El texto ha sido objeto de controversia en las últimas semanas.

El decreto 1525 de 2026 señala que las autoridades deben buscar el diálogo con los manifestantes, pero esto no es "un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia".

El presidente afirmó el lunes que la protesta pacífica es una "garantía constitucional", pero que este derecho "no autoriza agredir a otros ciudadanos, destruir bienes, amenazar a trabajadores, ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia".

Iván Cepeda, uno de los líderes de la oposición, consideró que el objetivo del Gobierno es "intimidar a la gente" y que los ciudadanos no ejerzan su derecho a la protestar por miedo a ser confrontados de forma violenta por la policía.

"De la Espriella nos quiere devolver a ese momento en el cual el miedo termina convirtiéndose en la forma en la que la Fuerza Pública actúa de forma arbitraria", añadió Cepeda.

Gregorio Eljach, procurador general de Colombia (defensor del pueblo con funciones disciplinarias y sancionadora), subrayó que la protesta social es un derecho pero con "límites", por lo que abogó por un discurrir "pacífico" del paro nacional.

En las últimas dos semanas se han registrado en Bogotá protestas de sectores culturales -por los recortes presupuestarios-, de colectivos feministas -defendiendo el derecho al aborto en Colombia- y una marcha en solidaridad con Palestina el pasado 7 de octubre.

A lo largo de los próximos dos meses está conformándose un calendario de movilizaciones para mantener el pulso político al Gobierno que podría culminar en una huelga general en noviembre, según fuentes sindicales.