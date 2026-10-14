La protesta estudiantil en Albania estalla en ataques violentos a Parlamento y Ministerios

Más de 2.000 agentes se han desplegado en el centro de Tirana, la capital del país, en esta segunda jornada de disturbios.

Las emisoras albanesas muestran a miles de hombres, la mayoría encapuchados, que arrojan piedras a la Policía y marchan por las calles de la ciudad.

Los medios informan de que grupos violentos han asaltado y prendido fuego a las oficinas de la Presidencia del Parlamento.

Los estudiantes protestan contra el coste de los estudios y el deterioro de las instalaciones escolares y, en general, denuncian la corrupción del Gobierno del primer ministro socialista Edi Rama.

En los disturbios de hoy, grupos de encapuchados lanzaron cócteles molotov contra la sede del Ministerio de Educación y provocaron un incendio en dos plantas.

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La emisora A2 CNN informó de que el incendio afectó a la primera y segunda planta del edificio, y que previamente había ardido una garita de seguridad a la entrada.

Los manifestantes forzaron luego la entrada en el Ministerio de Finanzas, donde rompieron ventanas y sacaron a la calle el mobiliario, donde le prendieron fuego.

Frente a la oficina del primer ministro, la Policía se enfrentó a los manifestantes con granadas aturdidoras y cañones de agua, y algunos grupos trataron de entrar en las oficinas de la Comisión Electoral, donde los agentes los dispersaron.

Los participantes en la violenta protesta destrozaron semáforos, cámaras de vigilancia y mobiliario urbano, así como escaparates de tiendas.

Tanto el presidente del país, Bajram Begaj, como el Gobierno, han pedido a los manifestantes que ejerzan sin violencia su derecho a la protesta.

"El derecho a la protesta pacífica es un fundamento de la democracia y una obligación que el Estado debe garantizar. Pero la violencia no puede ser un medio para expresar el descontento, ni el uso de la fuerza por parte de la Policía debe sobrepasar los límites de la ley y la proporcionalidad", expresó Begaj en un mensaje al público.

Desde el Gobierno se ha asegurado que tras la violencia hay intereses políticos y que no todos los manifestantes son estudiantes, y ha pedido a los auténticos que no se dejen arrastrar.

Las protestas de los estudiantes comenzaron enmarcadas en la movilizaciones que arrancaron a finales de mayo para proteger un humedal en el sur del país de un proyecto turístico de lujo vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

La protesta se ha ampliado desde entonces hasta convertirse en un movimiento contra Rama y la corrupción, aunque su rechazo también incluye al conservador y opositor Partido Democrático.

Los disturbios se produjeron al tiempo que los estudiantes de varias universidades de Tirana marcharon por la ciudad para denunciar el deterioro de las instalaciones, el coste de los estudios, la escasez de ayudas económicas y las pocas oportunidades de empleo tras graduarse.

Las universidades de Elbasan, en el centro del país, y Shkodër, en el norte, suspendieron las clases en solidaridad con las protestas.

La Delegación de la Unión Europea en Albania expresó hoy su preocupación por la "escalada de violencia" y pidió una actuación policial "proporcionada".

Los enfrentamientos de ayer duraron más de ocho horas y se saldaron con 40 detenidos y varios heridos trasladados al hospital de traumatología de la capital.

Grupos de manifestantes saquearon unas oficinas financieras y quemaron su mobiliario en la calle y horas más tarde, por la noche, algunos irrumpieron en el Ayuntamiento de Tirana.