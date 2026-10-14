La soprano dominicana Nathalie Peña-Comas homenajea a la música mexicana en su nuevo disco

Disponible desde este miércoles en las plataformas digitales, la producción combina la formación lírica de Peña-Comas con el jazz, los ritmos populares y el folclore hispanoamericano, bajo la dirección y producción musical del mexicano Enrique Martínez.

El disco reinterpreta cinco clásicos vinculados a la tradición musical mexicana: 'Bésame mucho', 'Esclavo y amo', 'Sombras nada más', 'Luz de luna' y 'Secreto de amor', con arreglos que incorporan distintos géneros e instrumentos y preservan la esencia de las composiciones originales, según un comunicado de la oficina de la artista.

"Este proyecto representa mi manera de entender el arte: sin fronteras, sin etiquetas y sin renunciar a mis raíces", expresó Peña-Comas al presentar la producción, que definió como un reflejo de su identidad artística y de su interés por explorar nuevos universos sonoros.

Entre los músicos participantes figuran también el bajista cubano Carlitos Del Puerto y el guitarrista peruano Ramón Stagnaro, fallecido en 2022, cuya interpretación se conserva en la nueva versión de 'Secreto de amor', como homenaje a su legado.

Esta última canción tiene un significado especial para Martínez, quien fue director musical del ya fallecido cantautor mexicano Joan Sebastian durante 17 años y autor del arreglo original del tema.

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Para esta nueva versión, el productor reunió a los músicos y coristas que participaron en la grabación de hace más de dos décadas, agregó el comunicado.

Las sesiones se realizaron en seis estudios de Estados Unidos, República Dominicana y Austria.