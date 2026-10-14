La UA celebra la incorporación de cuatro naciones africanas al Consejo de DD.HH. de la ONU

"Estos países hermanos fueron elegidos con éxito por la Asamblea General de la ONU" para tal efecto, "un hito de orgullo al asumir esta importante responsabilidad global en la búsqueda de las aspiraciones de la Agenda 2063 de África", indicó la organización panafricana en un comunicado en su cuenta de la red social X.

Tras la votación celebrada el martes, los Gobiernos de las naciones seleccionadas emitieron comunicados oficiales para detallar sus prioridades de cara al mandato trienal que comenzará el 1 de enero del año próximo.

Desde Abuya, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria anunció que el país fue elegido tras asegurar 172 de los 181 votos posibles de la Asamblea General de la ONU.

El Gobierno federal nigeriano expresó su agradecimiento a los Estados miembros y reafirmó "su compromiso de mantener el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo con los Estados miembros".

Nigeria reiteró su apoyo a "iniciativas que mantengan la dignidad humana, la justicia y el respeto de las libertades fundamentales", según el comunicado firmado por el portavoz ministerial, Oluwafemi Adeniyi.

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Por su parte, la Presidencia de Zambia destacó en un comunicado emitido en Lusaka que el país regresa al Consejo por primera vez desde 2011, tras haber obtenido 177 de los 181 votos válidos emitidos, lo que el Ejecutivo calificó como el mandato más sólido de cualquier candidato en los comicios de este año.

El presidente zambiano, Hakainde Hichilema, celebró el respaldo internacional y declaró: "La medida de nuestra pertenencia será lo que experimenten los zambianos en su país y la fidelidad con la que alcemos la voz por África y el mundo en desarrollo en Ginebra", agregó.

El mandatario subrayó que el país regresa al órgano de la ONU con un historial reformista que incluye la abolición de la pena de muerte, la derogación del delito de difamación presidencial, la promulgación de la Ley de Acceso a la Información y una política de puertas abiertas a los expertos independientes.

Mientras, el Gobierno de Ghana destacó su elección para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por segunda vez consecutiva.

"Estamos muy agradecidos a los Estados miembros de la ONU por la confianza depositada en Ghana a través de esta elección", expresó la cartera de Exteriores ghanesa.

En el órgano multilateral, los países africanos coincidirán con Brasil, República Dominicana y Uruguay por América Latina; Alemania, Irlanda, Moldavia y Ucrania por Europa; además de Japón, Jordania, Kuwait y Nepal por la región de Asia-Pacífico.