Los palestinos ya no pueden coger aceituna en Cisjordania, denuncia su sindicato agrícola

"Atacan todas las tierras y zonas, impidiendo que los agricultores palestinos accedan a cualquier terreno", denunció a un día del comienzo oficial de la temporada de recogida de aceituna fijado por el Ministerio de Agricultura palestino.

Según Milhem, el cambio que están padeciendo los palestinos en el arranque de esta nueva temporada de cosecha de la oliva es que no solo sufren ataques físicos a manos de colonos, sino que directamente no pueden llegar a sus árboles.

Milhem afirmó que la presencia de colonos en asentamientos ilegales se ha expandido, a la sombra de la ofensiva militar israelí contra Gaza desde 2023, a las áreas A y B de Cisjordania -según la división de los Acuerdos de Oslo, donde se sitúan las principales ciudades palestinas y cientos de comunidades rurales.

"Israel ha declarado que las llamadas 'tierras del Estado' —utilizadas anteriormente por los agricultores para el cultivo— pertenecen al Gobierno israelí y están vetadas para los palestinos, mientras que permanecen abiertas para los colonos", denunció el representante sindical, calificando lo que ocurre de "apartheid".

Solo en estas dos semanas, dos palestinos han muerto a manos de colonos en la recogida de la aceituna, según el Ministerio de Sanidad palestino: un padre de cuatro hijos, de 44 años, asesinado cerca de Nablus, y otro de 51 años, muerto el 1 de octubre al este de Salfit, ambas en Cisjordania.

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A su vez, al menos 45 palestinos han resultado heridos por balas de colonos, dijo Milhem.

En la misma videoconferencia, Allegra Pacheco, jefa de misión del Consorcio de Protección de Cisjordania, señaló que solo en 2025 las pérdidas económicas por esta situación alcanzaron los 55 millones de dólares, mientras que en los últimos tres años Israel ha arrancado, quemado o destruido 286.000 árboles.

Desde 2020 hasta ahora, los ataques violentos de colonos israelíes, con el objetivo de hacer la vida imposible a los palestinos y apoderarse de sus tierras, se han quintuplicado, explicó.

Tan solo en los primeros ocho meses de 2026, la ONU ha documentado más de 1.600 ataques que causaron víctimas o daños materiales (quema a viviendas, vehículos y propiedades de palestinos), lo que equivale a casi siete ataques diarios.

Además, desde 2023, esta violencia organizada -muchas veces perpetrada por milicias de colonos armados y respaldada por el Ejército israelí- junto a las crecientes restricciones militares han provocado el desplazamiento forzoso de más de 6.200 palestinos de sus casas y aldeas, según el seguimiento de la ONG israelí B'Tselem.