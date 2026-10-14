Lula envía una carta a las familias evangélicas, principal pilar del bolsonarismo

"He decidido escribiros con el corazón abierto", comienza la misiva escrita por el mandatario, de profesión católica, que manifiesta su "respeto absoluto" por todas las religiones y recalca que todas tienen en común "el compromiso de cuidar de las familias brasileñas".

De esta manera, Lula se dirige a un grupo que representa cerca del 27 % de la población brasileña y que, a su vez, es el segmento social con más predisposición (un 66 % del total) a votar por el senador de ultraderecha Flávio Bolsonaro, según la última encuesta de la firma demoscópica Datafolha.

En su carta, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) manifiesta que, "si no hubiera sido por la mano bondadosa de Dios", no habría llegado a estar disputando un cuarto mandato y que es "guiado por Él" que sigue luchando por las familias del país "con medidas concretas; no con discursos vacíos, como hacen otros".

Asimismo, Lula hace gala de las diversas medidas de su Gobierno que benefician a las familias evangélicas, entre las que destaca la prohibición de las casas de apuestas en línea, "que están destruyendo tantos hogares", y la propuesta de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales con dos días de descanso.

Precisamente la votación de esta última medida está prevista para este miércoles en el Senado brasileño y, de aprobarse, permitiría a los evangélicos tener "más tiempo para estar en la iglesia en comunión con sus hermanos y en adoración", según Lula.

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Por otra parte, el líder progresista alude directamente a un bulo, que ya fue divulgado durante los comicios de 2022 y que afirmaba que pretendía cerrar miles de iglesias evangélicas.

"Nunca podrán acusarnos de estar comprometidos con políticas que destruyen vidas, cierran templos o no demuestran respeto, como nos enseñó Jesús", dice.

Los principales pilares sobre los que discurre la misiva son la protección de las mujeres, una política que luche contra el crimen organizado "mediante la inteligencia", la defensa de la salud pública y la preservación de "la naturaleza creada por Dios".

Para concluir, Lula exalta la oración como método de reflexión y exhorta a los evangélicos a "pedir discernimiento a Dios para tomar su decisión en estas elecciones".

"Acudid a las urnas con la conciencia libre y con la alianza renovada con nuestro amado Brasil", concluye.