Mélenchon promete presupuesto con menos déficit que el del Gobierno si sale presidente

En una rueda de prensa junto a su colega de partido y presidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Éric Coquerel, el fundador de La Francia Insumisa (LFI) anunció que su fórmula presupuestaria, si ganase las elecciones, incluirá unos 106.400 millones de euros de ingresos adicionales y 81.700 de nuevos gastos.

"Desde que España aprobó un presupuesto de crecimiento ecológico y social ha experimentado un crecimiento sostenido y una reducción de su deuda. Lo que contamos no es un mero esquema ideológico", declaró Mélenchon, intentando alejar el fantasma de que las propuestas económicas de LFI tienden a ser consideradas poco realistas.

Su balance de ingresos y gastos permitiría una reducción del déficit de 25.000 millones, un dato que, de cumplirse sus cálculos, mejoraría las cifras que maneja el Gobierno en el borrador de presupuestos que comenzó a ser debatido la víspera en la Asamblea Nacional.

Este busca una reducción del déficit desde el 5,4 % de este año al 5 % para finales de 2027, gracias sobre todo a un ajuste del gasto de unos 54.000 millones de euros.

"Hasta hace tan solo dos años no teníamos ningún problema con la deuda. La deuda se utilizaba para infundir miedo con el fin de recortar el gasto y los servicios públicos", sostuvo Coquerel.

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El presupuesto de un Gobierno de LFI aumentaría los ingresos sobre todo a través de más impuestos a los ricos, como la tasa Zucman (un 2 % de impuesto anual al patrimonio de los multimillonarios a partir de 100 millones de euros) o mayores tributaciones del capital y de los gravámenes a las herencias, así como recortes de ventajas fiscales.

En el lado del gasto, de la mano de Mélenchon aumentarían las partidas para pensiones, con la idea de volver a la edad mínima de jubilación a los 62 años; para la transición ecológica (16.000 millones para inversiones climáticas y otros 10.000 millones para adaptación); y para reforzar los servicios públicos, entre otros temas.