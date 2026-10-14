México detiene a La Patrona, líder de grupo vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación

La mujer, de 46 años, también conocida como la Reina del Cartel de San Lorenzo, fue capturada en Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche, donde presuntamente permanecía oculta mientras coordinaba actividades delictivas en el vecino estado de Tabasco, en el sureste mexicano.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Cupil de la Cruz dirigía una facción criminal relacionada con la venta de drogas, homicidios derivados de disputas por puntos de distribución de estupefacientes, extorsión, secuestro, robo de vehículos y portación de armas de fuego.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad mexicano señaló en un comunicado que la detenida es considerada una de las principales generadoras de violencia en la región y que sus actividades se concentraban en el municipio de Jalpa de Méndez, en Tabasco.

Las investigaciones permitieron establecer que la sospechosa se encontraba en Ciudad del Carmen, desde donde presuntamente continuaba coordinando las operaciones de la organización criminal.

Con esta información, las autoridades desplegaron un operativo que permitió localizarla y ejecutar una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa.

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En la captura participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Tabasco y con información del Centro Nacional de Inteligencia.

Tras su detención, Cupil de la Cruz fue puesta a disposición de la autoridad judicial que la requería, que deberá determinar su situación jurídica.

Aunque las autoridades la relacionan con diversos delitos violentos, la orden de aprehensión ejecutada en su contra corresponde específicamente al delito de asociación delictuosa.

El CJNG es una de las principales organizaciones del narcotráfico en México y mantiene presencia en distintas regiones del país, donde disputa el control de mercados ilícitos con otros grupos criminales.