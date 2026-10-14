México impulsa ocho nuevos cruces fronterizos para fortalecer el comercio con EE.UU.

Durante su comparecencia ante el Senado, el funcionario explicó que casi el 85 % del comercio entre ambos países pasa por 56 puentes y cruces fronterizos, lo que exige ampliar su capacidad y reducir los tiempos de tránsito de mercancías.
Velasco mencionó los proyectos Mesa de Otay II-Otay Mesa East, Agua Prieta II-Douglas II, Anapra-Sunland Park, Acuña-Del Río II, Puerto Verde, Green Corridors -que contempla un cruce elevado de carga entre Nuevo León y Texas-, Nuevo Laredo IV-Laredo V y Flor de Mayo.
La estrategia prevé extender horarios, realizar inspecciones conjuntas de carga, incorporar equipos de revisión sin abrir los vehículos y desviar el transporte pesado de las ciudades fronterizas.
También contempla modernizar pasos existentes, entre ellos el puente Reynosa-Pharr, cuya ampliación tendrá una inauguración binacional en noviembre.
El canciller defendió además que la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantenga en una mesa económica separada de las discusiones sobre seguridad y otros asuntos políticos.
En paralelo, reconoció que el proyecto presupuestario de 2027 contiene una disminución de los recursos de protección consular, pese al aumento de casi el 10 % previsto para el conjunto de la Cancillería.
Explicó que negocia con Hacienda y la Cámara de Diputados una reasignación de partidas para evitar el recorte, que el proyecto sitúa en el 4,4 %.
"Estamos buscando que eso no sea así, que se haga un ajuste", afirmó.
La dependencia revisará también, por primera vez en 26 años, las condiciones del servicio exterior y actualizará los honorarios de 1.231 trabajadores locales y prestadores de servicios en 68 representaciones, algunos sin ajustes por hasta 18 años.
En su balance económico, Velasco atribuyó a las embajadas mexicanas la facilitación de inversiones por más de 1.500 millones de dólares.
Reportó cerca de setecientas acciones de promoción internacional, participación en 146 ferias comerciales e identificación de 146 oportunidades de proveeduría, aunque no precisó qué inversiones se concretaron.
En protección consular, informó de 152.466 casos atendidos y 9.632 visitas a centros de detención migratoria estadounidenses durante 2026, equivalentes a 36 diarias.
Ante casos de mexicanos lesionados o fallecidos bajo custodia o durante operativos migratorios, México envió 16 notas diplomáticas al Departamento de Estado -cinco más que las reportadas en julio- y presentó 20 denuncias ante fiscalías estadounidenses para exigir investigaciones.
Velasco agregó que 238.194 mexicanos recibieron asistencia o protección consular durante procesos de repatriación entre el 20 de enero de 2025 y el 29 de septiembre de 2026.