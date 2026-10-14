Mueren cuatro personas en la capital de Libia, Trípoli, a causa de las fuertes lluvias

Uno de los fallecidos es Abdul Salam Ali, exjefe del Colegio de Abogados de Trípoli, quien, según la fuente, murió por ahogamiento debajo de un puente, cuando se desplazaba en su automóvil, del que no pudo salir.

Otra de las víctimas es Ahmed Shweiya, miembro del Banco de la República que falleció a causa de una descarga eléctrica generada por el temporal que enfrenta el oeste del país en las últimas jornadas.

Asimismo, se registraron dos fallecidos más, migrantes cuyos datos personales no fueron facilitados por las autoridades, a la espera de su identificación.

Desde la mañana del martes, la Media Luna Roja elevó el nivel de alerta al máximo y desplegó equipos en varios barrios de la capital, mientras que el Centro de Emergencias Médicas y Apoyo intervino para ayudar a los automovilistas y residentes de las zonas inundadas que se encontraban atrapados.

Por su parte, la Dirección de Seguridad de Trípoli advirtió del hundimiento del terreno en una amplia zona de tránsito habitual e instó a los conductores a extremar las precauciones y a estar atentos a las instrucciones de las autoridades y su actualización, con el fin de evitar más víctimas.

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Por el momento, permanecen cortadas varias vías, hasta nuevo aviso, ya que han quedado completamente anegadas e intransitables, según los cuerpos de salvamento de Trípoli.

Asimismo, continúan suspendidas temporalmente las operaciones de varias sucursales bancarias y otros servicios que se han visto afectados por el temporal, que todavía persiste.

Aunque las lluvias han remitido parcialmente la mañana de este miércoles, se esperan para las próximas horas fuertes vientos y nuevas precipitaciones que mantienen a las autoridades en alerta máxima.