Mujeres rurales de Ecuador, Perú y Bolivia intercambian saberes frente al cambio climático

El encuentro, denominado como 'Mujeres Rurales Tejiendo Resiliencia: saberes y sabores frente al cambio climático', será hasta el viernes y en él se conmemorará también el Año Internacional de la Agricultora, el Día Internacional de las Mujeres Rurales y el Día Mundial de la Alimentación.

"Es un interesante reconocimiento a la labor de la mujer agricultora sobre los sistemas alimentarios. Como proyecto que trabaja en agricultura familiar y cambio climático, nos congregamos estos tres días para mostrar lo que se está haciendo en los tres países", dijo a EFE María Reneé Pinto, coordinadora regional del proyecto Andes Resilientes al Cambio Climático, que organiza las jornadas.

Pinto señaló que las mujeres que trabajan en la agricultura han empezado a tener cada vez mayor liderazgo en sus comunidades, "asociándose también con otras mujeres para tomar decisiones sobre producción y temas de agua".

Y aunque, indicó, no han dejado de lado las labores de cuidado que históricamente se le han asignado a las mujeres, el mensaje de fortaleza y liderazgo ha llegado a otras mujeres que encabezan asociaciones o que ocupan espacios en la política, con el objetivo de que valoren ese trabajo en el territorio y contribuyan a desarrollar políticas públicas.

"Las mujeres agrícolas no necesariamente trabajan con nuevas tecnologías o nuevos procesos, sino que ponen en valor los conocimientos con los que han trabajado. Están tratando de trasladar ese conocimiento a las futuras generaciones, y ya de por sí esta transmisión de información es una estrategia de adaptación al cambio climático", resaltó.

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Previo a la inauguración del encuentro regional, se realizó un evento en la que cocineras de las provincias andinas de Chimborazo, Bolívar y Cotopaxi prepararon platos de sus territorios.

Una de ellas fue Carmen Chaluisa, quien llegó desde Cotopaxi, y presentó un plato de cerdo ahumado que, aseguró, ha perfeccionado en su paso por distintas cocinas y en viajes también, y que ha tenido mucho éxito en su municipio natal Sigchos.

Señaló que este tipo de eventos la motivan a seguir creyendo en lo que ofrece el territorio en el que vive, ya que aunque hay mucha migración de personas del campo a la ciudad porque piensan que "allá están las oportunidades", ella cree que, aunque está bien salir y conocer, hay que "regresar y ver qué es lo que se puede hacer y generar futuro en el territorio".

Sumak Bastidas, subsecretaria de Agricultura Familiar Campesina, señaló que el objetivo de esta primera jornada es "valorar la riqueza patrimonial y gastronómica que tiene Ecuador", pero en particular "el valor preponderante que tiene la agricultura familiar campesina para contribuir con la alimentación fresca y nutritiva en las familias".

La funcionaria aseguró que el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo está "construyendo una política intersectorial para mujeres rurales", ya que gran parte de la agricultura familiar campesina es gestionada por ellas.

Durante los tres días, las agricultoras y cocineras compartirán cómo sus semillas y sus recetas sostienen la alimentación de sus comunidades en un clima cada vez más incierto, dialogarán sobre temas como el patrimonio alimentario y elaborarán un manifiesto regional.