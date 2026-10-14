Netanyahu dice que "no sería conveniente" atacar Irán antes de las elecciones

"En mi opinión, no es conveniente para nosotros", dijo a la emisora.

Las declaraciones se producen pese a que ayer el mandatario aseguró que los vecinos regionales de Israel pretenden "poner a prueba" al país antes de los comicios.

Durante la entrevista radiofónica, recogida por medios locales, el mandatario israelí rechazó el hipotético ataque estadounidense o de Israel contra la República Islámica.

"Nuestros enemigos están pensando en ponernos a prueba estos días, de cara a las elecciones. Les advierto de que estamos preparados para cualquier escenario", afirmó ayer en la divisoria con Cisjordania el mandatario, en un videomensaje compartido por su oficina.

También su ministro de Defensa, Israel Katz, reprodujo amenazas similares este miércoles tras entrar al sur del Líbano, que Israel mantiene ocupado militarmente.

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"Si Hizbulá se une a Irán en un ataque contra Israel, recibirá un duro golpe y perderá territorios adicionales en el sur del Líbano, en las zonas de Nabatieh y Litani", amenazó Katz durante la visita a las tropas, donde también insinuó un posible ataque a los suburbios del sur de Beirut.

En la conversación con Galei Tzahal, Netanyahu abordó además las afirmaciones de su titular de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, sobre que será ministro de Defensa si el mandatario consigue la reelección.

"Sé que lo quiere, pero él no decide. Defensa se quedará en el Likud", aseveró, siendo este su partido y el de Katz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró la semana pasada que no iniciará ataques contra Irán "en ningún momento antes de las elecciones de medio mandato", que se celebrarán en el país el 3 de noviembre, y afirmó que están manteniendo conversaciones "productivas" con Teherán.