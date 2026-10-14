Netanyahu tras apertura embajada Colombia: "Algo extraordinario ocurre en Latinoamérica"

"Algo extraordinario ocurre en Latinoamérica. Está regresando para tejer una amistad fantástica (con Israel) y volviendo a tener una profunda simpatía por nuestro pueblo", dijo Netanyahu durante una cena de gala celebrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí por la apertura de la nueva sede diplomática colombiana.

Durante su intervención, el mandatario israelí se refirió repetidamente a la transición política que ha experimentado la región latinoamericana hacia gobiernos de derecha, mucho más alineados con Israel.

"Años atrás ya fui a un pequeño país llamado Brasil. Fui a la toma de posesión de alguien llamado (Jair) Bolsonaro. ¡Quién sabe, quizá lo haga de nuevo", deslizó el primer ministro de Israel acerca de la segunda vuelta de las elecciones brasileñas, previstas para el próximo 25 de octubre con Flávio Bolsonaro -hijo de Jair- a la cabeza.

Al evento de esta noche en Jerusalén también asistieron el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar; su homólogo colombiano, Omar Bula, y la nueva embajadora colombiana en Jerusalén, Tania Gilinski, entre otras personalidades políticas.

Además, se retransmitió un mensaje grabado del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que recalcó el "momento de enorme importancia" que supone el traslado de la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén.

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"Israel es un país amigo (...) Trabajaremos conjuntamente en materia de seguridad, inteligencia, lucha contra el terrorismo y crimen organizado, ciencia, agricultura, nuevas tecnologías y comercio", incidió De la Espriella, coincidiendo con las áreas de cooperación que también había resaltado Netanyahu.

La nueva embajada colombiana se sitúa en pleno centro de Jerusalén (en la parte occidental), en la calle Rabi Akiva, y las placas que la identifican fueron desveladas oficialmente por los ministros esta mañana.

De acuerdo con la ONU y la mayor parte de la comunidad internacional, la parte oriental Jerusalén es un territorio ocupado por Israel desde 1967, que se anexionó ilegalmente en 1980 tras aprobar una ley por la que la hacía su capital "completa y unida", en una decisión que fue considerada una violación del derecho internacional por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Hasta ahora, otros nueve países han abierto sus embajadas en Jerusalén: EE.UU., Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Fiyi, Nauru y Somalilandia. Asimismo, Saar detalló esta mañana que la de República Democrática del Congo "ya está en camino".

El presidente colombiano, el ultraderechista Abelardo De la Espriella, anunció el traslado de su embajada de la ciudad costera de Tel Aviv a Jerusalén en julio de este año. La decisión, tomada inmediatamente después de llegar al poder, se produjo tras haber restablecido previamente las relaciones con Israel.

Su predecesor, Gustavo Petro, las rompió en mayo de 2024 en rechazo a la devastación causada por el Ejército israelí en la Franja de Gaza -con más de 74.000 palestinos muertos- tras los ataques perpetrados por Hamás y otras milicias del enclave el 7 de octubre de 2023.

Hoy, Saar y Bula destacaron que "las relaciones entre Israel y Colombia nunca debieron romperse" y De la Espriella hizo hincapié en que "incluso ya en campaña" se comprometió a retomar un vínculo que considera "fundamental y estratégico".

Además, Petro también rescindió el año pasado el Tratado de Libre Comercio (TLC) que regía los intercambios comerciales entre ambos países desde 2020, pero ese acuerdo se reactivó ayer como parte de este nueva fase en las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel.

Con De la Espriella, Colombia también se convirtió en agosto en el segundo país del mundo, tras Estados Unidos, en reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado desde 1967 y que Israel se anexionó en una acción que el Consejo de Seguridad de la ONU declaró "nula y sin valor" en 1981.