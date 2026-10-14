Nuevo pedido de absolución del psicólogo de Maradona desata enojo de las hijas del astro

El abogado de Ana Estela, Rita Mabel y Claudia Norma Maradona consideró que los conocimientos de Díaz como psicólogo "no le permitían detectar y subsanar una insuficiencia cardíaca y sus consecuentes avisos", y se sumó así a la postura de Felix Linfante, abogado querellante de otra de las hijas del exfutbolista, Jana Maradona.

Al escuchar la solicitud de absolución, Dalma y Gianinna, presentes en la sala, insultaron por lo bajo. Luego Gianinna se cubrió el rostro y quebró en llanto.

Díaz fue acusado por la Fiscalía de invadir las competencias médicas y recomendar limitar la actuación de enfermeros al mero suministro de medicación. También de ocultar al entorno familiar el verdadero estado de salud del paciente e impedir el contacto durante sus últimos días de vida.

"Sabemos que es el psicólogo, pero bajo pretexto, desplazó la actividad clínica que le hubiese permitido al paciente permanecer con vida. Priorizando aquel tratamiento, no generó la posibilidad ni de que la familia ni de que los médicos pudieran socorrer al paciente", alegó el fiscal Patricio Ferrari, quién pidió para Díaz una pena de cinco años de prisión y diez de inhabilitación profesional por el delito de homicidio culposo.

A lo largo del juicio se demostró que Díaz recomendó "darle espacio" al exfutbolista y que sugirió a la familia que se abstuviera de visitarlo durante sus últimos días de vida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También se exhibieron mensajes en los que se refirió de manera despectiva a las hijas del astro.

En ese sentido, el abogado de Jana Maradona consideró el martes que la actuación del psicólogo no fue "ni buena ni correcta" e incluso consideró que por momentos fue "desagradable", pero aún así no logró vincular sus acciones y omisiones a la muerte del exfutbolista, el 25 de noviembre de 2020.

Al igual que la Fiscalía y el resto de las querellas que presentaron sus alegatos hasta el momento, Jurado pidió absolver también al médico clínico Pedro Di Spagna, quien visitó a Maradona en calidad de interconsultor en una sola ocasión.

Por el delito de homicidio simple con dolo eventual, pidió para el médico de cabecera Leopoldo Luque ocho años de prisión, para la psiquiatra Agustina Cosachov -a quien se le suma el delito de falsedad ideológica-, ocho años y dos meses de prisión, y para la coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, la pena más alta, a diez años de prisión.

Para todos ellos pidió la inhabilitación profesional por diez años.

Al jefe de enfermeros Mariano Perroni y al enfermero Ricardo Almirón los acusó de homicidio culposo y pidió penas de tres años de prisión más su inhabilitación por seis años.