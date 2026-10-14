Pakistán y Rusia negocian acuerdos de extradición y cooperación policial

El titular ruso del Interior, Vladímir Kolokóltsev, se reunió en Islamabad con su homólogo paquistaní, Mohsin Naqvi, y posteriormente con el jefe del Ejército, el mariscal de campo Asim Munir.

Los ministros acordaron preparar un memorando para intercambiar información contra el crimen organizado y finalizar las negociaciones de acuerdos sobre extradición y traslado de presos, según informó el Ministerio del Interior paquistaní.

"Las medidas conjuntas son esenciales para prevenir todos los delitos organizados, incluidos el terrorismo, el tráfico de drogas y la inmigración ilegal", afirmó Kolokóltsev, citado en el comunicado oficial.

Ambos países también decidieron coordinar a sus organismos antidroga, facilitar los contactos entre sus academias policiales y colaborar en la investigación de delitos informáticos.

"Ambas partes subrayaron la importancia de estrechar los vínculos institucionales y mejorar la coordinación entre las instituciones de seguridad de Pakistán y Rusia", señaló el Ejército paquistaní en un comunicado.

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La visita se produce después de que ambos países celebraran en junio una reunión de su grupo bilateral contra el terrorismo en la que examinaron las amenazas de grupos armados que operan desde Afganistán y sus mecanismos de financiación y reclutamiento.

La seguridad afgana constituye así uno de los asuntos de interés compartido entre Moscú e Islamabad, aunque las autoridades no han precisado si ocupó un lugar específico en las conversaciones de este miércoles.

El acercamiento entre ambos países, enfrentados durante la Guerra Fría, ha ganado terreno en los últimos años. Pakistán comenzó a importar petróleo ruso en 2023, mientras que ambos gobiernos han mantenido contactos sobre comercio, energía y seguridad.

Pese a ello, el intercambio comercial bilateral se situó en unos 243 millones de dólares durante el ejercicio fiscal 2025, según los datos divulgados por la Presidencia paquistaní.

Los acuerdos de extradición e intercambio de información anunciados este miércoles todavía están pendientes de firma.