Panamá lucha por recuperar tras el terremoto unas casas de barro protegidas por la Unesco

El potente sismo ha arrasado con muchas de ellas en la zona donde son tradicionales, la península de Azuero, la más golpeada por el temblor compuesta de poblados bajo un plan urbano típico de la colonia española, carreteras secundarias y una población envejecida dependiente de la agricultura que sostiene las costumbres más añejas de Panamá.

En la Villa de Los Santos el obrero Rubén Jiménez martilla las paredes de una casa de quincha de cien años en el núcleo patrimonial de ese pueblo. No es el dueño, fue contratado para desmontarla tras la recomendación de las autoridades de derruirla.

"Estamos trabajando con tristeza porque estamos destruyendo lo único que quedó. (...) Ahora hay que tumbarla para ver qué se va a construir. El patrimonio se perdió", comenta a EFE Jiménez, herramienta en mano y con otros dos peones moviendo material.

Ha recuperado más de 2.000 tejas, según ha contabilizado, que quedaron intactas tras el fuerte temblor que sacudió Panamá el mediodía del pasado viernes, sin dejar fallecidos ni desaparecidos y menos de una treintena de heridos, y las acopia con cuidado en la parte trasera de la casa de quincha para volver a endosarlas algún día.

Las casas de quincha están levantadas con estructura de madera de cedro amargo, cocobolo (especie en peligro de extinción) o cañaza enlazada con lianas, mientras que las paredes se revisten de una masa de tierra y paja y las tejas rojas que decoran el patio delantero son también de lodo mezclado con excremento de caballo.

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Peculiares de las provincias rurales de Los Santos, Veraguas y Coclé -las más dañadas por el terremoto-, la técnica de construcción está desde el 2025 incluida en la Lista de Salvaguardia Urgente de la Unesco, una decisión que reconoció el valor climático de esta arquitectura ancestral pero alerta sobre su inminente desaparición debido a la escasez de materias primas.

Durante su construcción, una "junta de embarre" reúne a los vecinos de todas las edades para amasar el barro descalzos y abrazados.

Unas calles más abajo de la vivienda tradicional en la que labora Jiménez, Gloria Echevarría, una mexicana que llegó hace más de 50 años a La Villa de Los Santos, es incapaz de relatar ante las cámaras de EFE el "nudo" que siente al ver su casa-hostal de quincha casi imposible de recuperar.

Sobre el tejado que queda, un grupo de hombres jóvenes encabezados por un vecino oriundo se pasan las tejas con mesura para evitar dañarlas más. La casa de Echevarría, con 130 años, está ubicada detrás de la iglesia de San Atanasio, datada del siglo XVI, ahora con el campanario derruido, un "dolor" que los vecinos lamentan.

Tanto Echevarría como Jiménez comentan a EFE que aún no les han dado una guía para recuperar las casas ni el patrimonio histórico de ese pueblo. No saben si podrán ser recuperadas ante la falta de suficientes fondos económicos propios ni cómo conseguir más tejas, ya que ahora no hay personal que las confeccione.

En Las Tablas, pueblo cercano a La Villa de Los Santos, las vecinas Ginny Moreno y Mirna Mora están dentro de sus viviendas -sin grandes afectaciones por el temblor- mientras que dos trabajadores están sobre el techo de las casas colocando cada teja deslizada, que fue el único daño.

"Gracias a Dios (...) muy poco en realidad para lo que fue el efecto del terremoto en sí, pero de todas maneras no deja de ser menos para uno", dice a EFE Mora desde la entrada de su casa de quincha en el centro de Las Tablas.

Precisamente la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, recordó este miércoles a EFE la importancia patrimonial de las casas de quincha, que "son el hogar de cientos de panameños y reflejan la solidaridad, la memoria y la identidad de generaciones", donde se mantiene "una forma de vida ligada a nuestras raíces".

“Por ello, en estos momentos tan difíciles para nuestro país, luego del sismo del 9 de octubre, su restauración es una tarea fundamental para el Ministerio de Cultura, en reconocimiento a las familias y comunidades que han preservado este conocimiento ancestral", señaló Herrera.

Y remarcó: "Conservarlas significa proteger una tradición que forma parte del patrimonio cultural y de la historia de Panamá".