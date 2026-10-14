Premio Saliou Traoré para dar voz a los saharauis que se sienten "traicionados por España"

En el acto de entrega, celebrado en la ciudad insular atlántica española de Las Palmas de Gran Canaria, el director del trabajo, Jorge Abad, explicó que es así, al menos, como se sienten muchos saharauis, pues más de 50 años después de que los españoles lo abandonaran, Marruecos sigue "ocupando un territorio que no le pertenece".

"Este pódcast sirve para recordar que España tiene una gran responsabilidad en el destino, el futuro, la suerte de un pueblo al que traicionó y abandonó", incidió Abad.

También lamentó que desde España miramos "poco y mal a África", sobre todo en lo concerniente al Sáhara Occidental, "que simplemente se ignora, como si nunca hubiera sido colonia" y que, por tanto, no deja de ser "un pueblo hermano".

Este trabajo radiofónico, el primero de este tipo que es premiado con el Saliou Traoré, que impulsan la Agencia EFE y Casa África, profundiza en la historia española en el territorio del Sáhara Occidental y cuenta con la narración de Carlos Alsina y la producción de María Jesús Moreno.

En declaraciones previas a la prensa, dijo Abad que se trata de un trabajo para sacar estos acontecimientos de los márgenes de la historia y reflexionar sobre ellos y su repercusión hasta hoy.

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España se retiró en 1975 de allí, un territorio en disputa desde entonces entre Marruecos, que ocupa dos tercios, y el movimiento saharaui Frente Polisario, partidario de una consulta sobre su futuro político y también de la independencia total.

El galardón, para trabajos en español sobre África, lleva el nombre del veterano corresponsal senegalés de EFE fallecido el 13 de octubre de 2018 en Dakar.

En su discurso, el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, resaltó que el trabajo premiado cuenta con una "ingente investigación y documentación que no trata de juzgar desde nuestro tiempo los hechos que ocurrieron hace décadas, sin tener en cuenta el contexto o los valores de la época".

Oliver también aprovechó para reivindicar este premio como una forma de "fortalecer los lazos culturales y educativos entre España y África, profundizar en la comprensión mutua y el diálogo y contribuir a superar una imagen estereotipada" de un continente en el que la presencia de periodistas españoles es robusta pese a las dificultades.

En palabras del director de Casa África, José Segura, la obra premiada es "muy especial por su magnitud y profundidad", a la par que "ambiciosa" a la hora de abordar con un "periodismo pausado" una historia que no dudó en calificar de "compleja": la salida de España de territorio saharaui.

Y en ese sentido, Segura recordó que hacer periodismo "nunca ha sido fácil", porque requiere precisamente de "tiempo, recursos, criterio, convicción, método, muchas horas de trabajo y una enorme pasión por contar historias".

Elina Sokhna Traoré, nieta de Saliou Traoré, apuntó que acercarse a la figura de su abuelo estos días le ha servido para darse cuenta de que el periodismo no es solo "contar lo que sucede, es aproximarse a realidades que otros prefieren evitar", algo que cobra especial relevancia "en tiempos de desinformación donde premia la inmediatez, y en los que el periodismo riguroso, lejos de ser un lujo, pasa a ser más que necesario".

El premio está dotado con 5.000 euros (unos 5.600 dólares al cambio actual) y una estatuilla conmemorativa, diseñada por la artista española María de Frutos, Premio Nacional de Artes Plásticas en 2015 y Premio Aurelio Blanco de Joyería en 2009.

En esta octava edición, el Premio Saliou Traoré cuenta con el patrocinio general del Gobierno de Canarias, Consorcio Casa África y la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Binter y RIU Hotels & Resorts.