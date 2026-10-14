Prisión domiciliaria para un exgobernador paraguayo que sufrió lesiones en la cárcel

González fue hospitalizado el pasado 6 de septiembre luego de que sufriera heridas en la cabeza, el ojo izquierdo y otras partes del cuerpo dentro de su celda, lo que obligó a una hospitalización desde entonces.

Inicialmente, las autoridades barajaron como causa de las lesiones un accidente cerebrovascular, lo que le provocó una caída en el baño de su celda, pero luego se investigó el caso también como una posible agresión.

Según la resolución judicial difundida esta jornada, el juez Carlos Mendoza dispuso que González permanecerá en prisión domiciliaria "bajo estricto control" de un trabajador social y un médico forense hasta el 11 de enero de 2027, cuando deberá volver a la Penitenciaría Industrial La Esperanza de Asunción, la capital del país.

Además, deberá portar una tobillera electrónica y se le ha prohibido salir del país y cambiar de domicilio sin autorización del juzgado.

Médicos afirmaron a mediados de septiembre que el exgobernador podría padecer de amnesia y no recordar cómo se produjeron sus lesiones.

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La resolución judicial dada a conocer hoy detalla que González padece un "impedimento físico" y "limitaciones motrices que requieren asistencia de terceros para movilizarse".

El exgobernador, de acuerdo con informes médicos citados en la resolución, presenta una "evolución favorable" tras haber sufrido un traumatismo de cráneo grave y meningitis bacteriana aguda.

No corre "riesgo vital", agrega el documento, e indica que seguirá recibiendo medicación psiquiátrica debido a episodios de alucinaciones.

González fue gobernador del departamento Central, el más poblado de Paraguay, entre 2018 y 2022, cuando fue destituido por la Junta Departamental -el órgano legislativo de la región- después de que fuera imputado por el caso conocido en el país como "fondos covid-19".

El pasado 4 de agosto, se entregó a la Justicia.

Las investigaciones indican que González fue responsable de desviar unos 5.105 millones de guaraníes (unos 895.059 dólares), hechos que habría cometido entre 2020 y 2021.