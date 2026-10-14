Mineiro golea a Montevideo City Torque en la semifinal de ida Sudamericana

Mineiro consiguió derrotar por 3-0 al Torque uruguayo, y tiene importante ventaja en el marco de las semifinales de la Copa Sudamericanade fútbol, luego del triunfo en el Arena MRV, en el partido de ida.

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El compromiso que decidirá qué equipo avanza a la gran final se conocerá el miércoles 21 próximo, cuando ambas escuadras se midan en el Estadio Centenario de Montevideo.

Del otro lado de la llave, este martes, Boca Juniors cayó en su casa 1-0 contra Vasco Da Gama, en la Bombonera.

En cuanto al partido de Mineiro y Torque, los “ciudadanos” sudamericanos aguantaron bastante el resultado de entrada, sucumbiendo al arribar a los 37′, cuando llegó el tanto de Reinier Jesús, tras desequilibrante jugada de Tomás Cuello.

El gol sirvió a los “galos” para ir en busca del segundo tanto, que lo consiguieron apenas transcurridos 5′, a través de Bernard, a los 42′.

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El broche de oro lo puso Thiago Borbas, a los 80′ de la complementaria, resultado que festejaron como preludio de una final mas para los mineros, que el martes conocerán a su rival, en el eventual caso que obtengan el resultado positivo contra Torque.

Vasco y Boca volverán a jugar el decisivo partido de vuelta por las “semis”, el martes, en el Maracaná, en Río de Janeiro.