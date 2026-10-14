¿Qué exigen las "Cucarachas" en su nueva ofensiva contra el sistema electoral de la India?

El movimiento juvenil, que en julio consiguió la dimisión del ministro de Educación tras semanas de protestas, afronta ahora una batalla de mayor alcance político; cuestiona las decisiones de Gyanesh Kumar, y también las reglas que permiten al Gobierno de Narendra Modi influir en el nombramiento de los responsables electorales.

El movimiento Cockroach Janta Party (CJP) acusa a Kumar de dirigir una revisión del censo que puede excluir a ciudadanos con derecho a voto. Exige su dimisión y la apertura de acciones penales, la suspensión del procedimiento y la restitución de las listas electorales de enero de 2025.

La Comisión Electoral inició en junio de 2025 una revisión intensiva para retirar inscripciones duplicadas, personas fallecidas y registros que considera inválidos.

Según las cifras difundidas por los manifestantes, se han eliminado unos 130 millones de registros en 30 estados y territorios, una magnitud que el organismo cuestiona.

La controversia reside en si el procedimiento permite distinguir adecuadamente entre inscripciones inválidas y personas que reúnen los requisitos legales para votar.

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La oposición y el CJP denuncian que las exigencias documentales y los errores administrativos pueden perjudicar especialmente a trabajadores migrantes, personas sin documentación antigua y a la comunidad musulmana del país.

Una investigación del diario The Indian Express documentó que, en Goa, 97 ciudadanos que habían acreditado su derecho a figurar en el censo no pudieron ser inscritos porque el sistema informático impidió a los funcionarios electorales registrar su decisión.

El periódico también reveló que los formularios comenzaron a solicitar información sobre la inscripción electoral de padres y abuelos, pese a las objeciones internas sobre la legalidad de ese cambio.

El 1 de octubre, la Comisión Electoral ordenó identificar a los votantes excluidos y facilitar su reinscripción.

Estos casos documentan fallos concretos, pero no permiten determinar cuántos de los registros eliminados corresponden a ciudadanos que conservan el derecho al voto.

Según The Indian Express, los otros dos integrantes de la Comisión, Sukhbir Singh Sandhu y Vivek Joshi, formularon al menos 14 objeciones durante diez meses a decisiones sobre el registro de votantes, los procedimientos administrativos y la centralización de los sistemas informáticos.

La Comisión reconoció esas comunicaciones, pero las presentó como deliberaciones internas y sostuvo que las decisiones finales habían sido unánimes.

El movimiento también exige derogar la ley de 2023 que regula el nombramiento de los comisionados electorales. La norma establece un comité de selección integrado por el primer ministro, un ministro designado por el Gobierno y el líder de la oposición parlamentaria.

El Ejecutivo ocupa dos de los tres puestos, mientras que el sistema provisional anterior incluía al presidente del Tribunal Supremo en lugar de un ministro.

Para el CJP, esta composición compromete la independencia del organismo encargado de organizar las elecciones.

Las "Cucarachas" ya consiguieron en julio la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, tras semanas de movilizaciones por las irregularidades en los exámenes.

Ahora han trasladado sus exigencias a la Comisión Electoral, una institución cuya independencia afecta directamente a las garantías de la competencia política.

El CJP no dispone de la representación parlamentaria ni de la estructura de los principales partidos opositores, pero ha demostrado capacidad para sostener movilizaciones y convertir una reivindicación estudiantil en una crisis ministerial.

Conseguir la dimisión de Kumar supondría otro precedente de presión callejera sobre un alto cargo. Sin embargo, las otras exigencias del movimiento (revertir la revisión del censo y modificar el sistema de nombramientos) requieren decisiones que van más allá de una renuncia.

La Policía de Nueva Delhi retiró esta semana a Jantar Mantar, corazón de las protestas del movimiento juvenil, su condición de espacio oficialmente autorizado para manifestaciones.

Este miércoles, un tribunal ordenó cinco días de encarcelamiento para los dirigentes Ashutosh Ranka y Saurav Das, detenidos tras desafiar las restricciones.

El movimiento insiste en regresar al mismo lugar donde celebró en julio la dimisión del ministro, esta vez para exigir la salida del máximo responsable electoral.