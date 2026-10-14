Rusia acusa a Ucrania de atacar dos refinerías pese a palabras sobre tregua energética

“Según el Ministerio de Energía y las empresas, el régimen de Kiev atacó hoy dos refinerías en las regiones de Sarátov y Riazán”, dijo el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, citado por la agencia Interfax.

Agregó que “la parte ucraniana no muestra ninguna intención de avanzar hacia un alto el fuego energético”.

El Kremlin aseguró horas antes que el acuerdo sobre la tregua energética entre Rusia y Ucrania, anunciado por Trump, nunca se llegó a cerrar, por lo que no se puede afirmar que Rusia lo esté violando.

El acuerdo "no se llegó a concretar, por lo que no se puede decir que Rusia no lo esté cumpliendo", dijo en rueda de prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

La empresa pública de energía eléctrica ucraniana Ukrenergo informó, por su parte, de cortes de suministro de emergencia después de que misiles rusos alcanzaran anoche las tres centrales termoeléctricas que funcionan en la región de Kiev.

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También fueron anunciados cortes en Járkov, que también ha sido blanco de este último ataque ruso con misiles contra instalaciones energéticas.