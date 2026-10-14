Rusia reitera que no entregará al depuesto presidente Bachar al Asad a Siria

"Nuestros socios sirios son plenamente conscientes de que Rusia concedió asilo político a Bachar al Asad por razones humanitarias. Y las autoridades actuales en Damasco entienden que esta decisión rusa es irrevocable", afirmó el diplomático en una entrevista con el canal RTVI.
Borisenko añadió que Rusia está desarrollando una relación positiva con las nuevas autoridades sirias.Recordó que el actual presidente sirio, Ahmed al Sharaa, ya ha visitado Moscú en dos ocasiones y el diálogo también continúa a nivel de ministros de Exteriores.
"Nuestro diálogo político se está desarrollando de forma bastante activa. La cooperación económica está algo estancada, pero esperamos que (…) nuestros lazos económicos también comiencen a avanzar rápidamente", concluyó el viceministro.
La primera visita de Al Sharaa a Rusia tuvo lugar en octubre de 2025, casi un año después del derrocamiento de Al Asad, aliado de Rusia, y su huida a Moscú.