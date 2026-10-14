Siete misiones internacionales acompañarán la segunda vuelta de las elecciones en Brasil

Brasil volverá a las urnas el próximo 25 de octubre para elegir a su nuevo presidente entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador opositor Flávio Bolsonaro, quien ganó la primera vuelta con dos puntos de ventaja sobre el líder progresista.

El Tribunal Superior Electoral (TSE), ente encargado de arbitrar los procesos electorales en Brasil, recibirá este miércoles a los representantes de las siete misiones de observación que serán testigos del pleito en diferentes ciudades del país.

Las comitivas pertenecen al Centro Carter, la Liga de los Estados Árabes, la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento del Mercosur (Parlasur), la Unión Europea (UE), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la Red de Órganos Jurisdiccionales y de Administración Electoral de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (Rojae-CPLP).

Estas entidades ya siguieron in situ la primera vuelta de los comicios presidenciales, regionales y legislativos, celebrada el pasado 4 de octubre, cuando se dieron cita un total de 62 representantes de 26 países de América, Asia, África y Europa.

Su trabajo consiste en acompañar "las etapas del proceso electoral, así como los preparativos para la votación, la apertura y el funcionamiento de las mesas electorales, además del escrutinio de los resultados".

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Para las autoridades electorales brasileñas, la presencia de estas delegaciones extranjeras refuerza su compromiso "con la transparencia, la integridad y la mejora continua del proceso electoral brasileño".

Como ya ocurrió en 2018 y 2022, la campaña para las presidenciales de este año ha estado marcada por una fuerte polarización entre la extrema derecha que lidera Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y el progresismo que encarna Lula.

Según el último sondeo de la firma demoscópica Datafolha, Flávio Bolsonaro ganará el balotaje con el 52 % de los votos, frente al 48 % que obtendría el histórico dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).