Singapur confirma el hundimiento de un portacontenedores y daños en otro en Ormuz

El organismo informó en un comunicado que las tripulaciones de ambos barcos están a salvo.

El primero de los incidentes tuvo lugar ayer cuando el buque GFS Pride "fue alcanzado por misiles desconocidos", que provocaron "daños y un incendio a bordo" y desde entonces se está hundiendo.

Los 21 miembros de la tripulación "fueron evacuados sanos y salvos", y no se registraron heridos, según las autoridades de Singapur.

En el incidente ocurrido hoy el buque GFS Giselle "sufrió daños en el casco" y, posteriormente, "logró llegar por sus propios medios a un fondeadero seguro".

La tripulación de este portacontenedores, formada por 22 personas, también se encuentra a salvo y no hubo heridos.

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La entidad manifestó estar "profundamente preocupada por los continuos ataques contra la navegación mercante en el estrecho de Ormuz".

Agregó que estos incidentes "no provocados, injustificados" son una violación del derecho internacional.

La Guardia Revolucionaria iraní informó de que un portacontenedores se hundió tras colisionar con una mina cuando trataba de cruzar el estrecho de Ormuz “por una ruta no autorizada”, incidente que se produce en medio de una escalada de los ataques contra buques en la estratégica vía marítima.

La agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó ayer de dos ataques en la estratégica vía, de cuatro el lunes y de tres el domingo.

La República Islámica bloqueó Ormuz tras el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y utiliza como medida de presión contra Washington este paso, por donde se transportaba el 20 % del crudo mundial antes del conflicto.